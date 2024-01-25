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В Оше началась подготовка к строительству двухуровневой развязки

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В Оше началась подготовительная работа по реализации одного из наиболее крупных проектов - реконструкция улицы Монуева от арки "Кыргыз көчү" до проспекта Масалиева и проектирование транспортной развязки на пересечении улиц Монуева, Шакирова и Алимжанова в МТУ № 6 "Курманжан Датка". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках проводимых работ со стороны специалистов профильных учреждений и служб - архитектуры, УМС города Ош, МТУ проводится соответствующая разъяснительная работа с населением, демонтаж объектов, вышедших за пределы границ красных линий, подготовка проектируемого участка к началу строительных работ.


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URL: https://www.vb.kg/434903
Теги:
дороги, Ош, строительство
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