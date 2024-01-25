С 29 января по 2 февраля в районе "Красный Строитель" отключат газ

С 29 января по 2 февраля текущего года будут произведены плановые работы по устранению утечки газа на подземном газопроводе среднего давления.Об этом сообщает газовая служба "Бишкекгаз".

В связи с этим, временно будет приостановлена подача природного газа в районе Красный Строитель, ограниченном улицами: ул. Сары-Челекская, р. Ала-Арча – Объездная дорога, ул. Киргизская – ул. Я. Логвиненко – ул. Курманалиева – ул. Зеленая – ул. Новая – ул. Колхозная – пер. Заводской, по ул. Элебесова, ограниченном ул. Коллективная – ул. Аул – ул. Новосельская – Малый Чуйский канал.

"Бишкекгаз" приносит извинения за временные неудобства, вызванные проведением плановых работ. Работы будут производится в целях обеспечения безопасной и бесперебойной транспортировки природного газа жителям столицы. В период отсутствия газа, рекомендуется временно воспользоваться альтернативными источниками энерг