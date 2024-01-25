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Минцифры КР: 184 пары вступили в брак 24.01.24

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- Назгуль Абдыразакова
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В первую зеркальную дату текущего года – 24.01.24. по всей республике зарегистрировали брак 184 пары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Бишкеке 41 пара заключили союз, из которых 14 регистраций прошли во Дворце бракосочетания. Во Дворце бракосочетания города Ош состоялись 4 церемонии бракосочетания.

Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики за 2023 год зарегистрировал 44 тыс. 776 браков по всей республике. В сравнении с 2022 годом, количество регистраций браков увеличилось на 1 430. В январе месяце 2024 года зарегистрировали брак 2 838 пар.

Министерство цифрового развития напоминает – государственная регистрации заключения брака производится по предварительной подаче заявления за месяц до запланированной даты. По желанию лиц, вступающих в брак, можно выбрать торжественную регистрацию брака в отделах ЗАГС либо выездную церемонию.


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URL: https://www.vb.kg/434911
Теги:
свадьба, Кыргызстан, семья
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