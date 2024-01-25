"В посольстве США в КР несправедливо обошлись с Петром Казанцевым"

В Посольстве США в Кыргызстане имеются случаи несправедливого отношения к своим работникам из граждан Кыргызстана. Один из таких случаев описала на своей странице в соцсети Айпери Муратова.

"Ни для кого не секрет, что американцы, провозгласив сами себя "мировым жандармом" и вооружившись политикой "двойных стандартов" под этим предлогом продвигают ложные принципы демократии и якобы защищают права и свободы человека во всем мире, а на самом деле эти права игнорируют, когда это касается их интересов. Тем более ничего не значит для них человеческие жизни отдельно взятых граждан других государств, в любом неугодном случае они могут сказать "Ничего личного, это просто бизнес!".

Так и случилось с обычным рядовым работником Посольства США в КР гражданином КР Петром Казанцевым, отдавшим более десятка лет своей жизни работе в охране американской дипмиссии. В августе прошлого года Петр за незначительное дисциплинарное нарушение вдруг был уволен из американского посольства без предварительного предупреждения или разговора. Просто кому-то он не понравился и за это поплатился работой в нарушение Трудового Кодекса Кыргызской Республики.

А далее в семье Петра произошли трагические события. Петр погрузился в затяжную депрессию из-за несправедливого отношения со стороны своих работодателей, не взявших в расчёт добросовестно выполняемую им работу, что в комплексе повлияло на его здоровье и скоропостижную кончину в декабре 2023 года.

​И таких случаев необоснованного увольнения рядовых сотрудников из американской дипмиссии в КР стало значительно больше за последнее время с приходом нового посла США Л.Вигери. При этом, неоправданные решения об увольнении граждан КР принимает молодой, амбициозный бывший сотрудник кыргызской милиции, набравший обороты в службе безопасности американского посольства в Бишкеке, чтобы втереться в доверие к своим хозяевам в лице американских дипломатов он объявил охоту на своих же коллег, пытаясь найти у них любые нарушения в работе и выставляя их в негативном свете, при этом совершенно не чувствуя своей вины. А американцам по большому счету наплевать на наших граждан, их это никогда не беспокоило. Вот только Петр не заслужил такого обращения к себе…

​В 2006 году аналогичным образом безнаказанным остался сотрудник американской военной авиабазы "Центр транзитных перевозок Манас" рядовой ВВС США Захари Хэтфилд, который в декабре того же года застрелил водителя из числа местного персонала гражданина КР Александра Иванова и спокойно покинул после этого территорию республики под защитой американской дипмиссии. Что ещё раз подтверждает отношение американцев к местным жителям стран пребывания, как к людям второго сорта.

​Всему миру известны подобные случаи отношения американцев к гражданам других стран, вот и остается открытым вопрос проводилось ли внутреннее расследование по факту скоропостижной кончины бывшего сотрудника американской дипмиссии Петра Казанцева, понесли и понесут ли справедливое наказание лица, причастные к доведению человека до состояния депрессии, повлекшему плачевные последствия или опять американцы будут требовать справедливости только от других".