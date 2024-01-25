При получении взятки задержаны сотрудники ОБДД Баткенской области

ГКНБ КР выявлена устойчивая коррупционная схема ответственных сотрудников ОБДД УВД Баткенской области, которые занимались поборами денежных средств с водителей АТС, в том числе нарушивших ПДД, за не составление административных протоколов и наложения административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании собранных материалов проверки в отношении сотрудников ОБДД УВД Баткенской области возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.2 "Злоупотребление должностным положением" УК КР, в рамках которого, на основании санкции судебных органов проведены комплекс специальных следственных действий, в результате которых документально зафиксированы многочисленные факты получения взяток со стороны 9 сотрудников ОБДД УВД Баткенской области, в том числе "Р.у.И." 2000 сомов, Ш.З.Ж. 1500 сомов, С.У.М. 3000 сомов, С.3.А. 3000 сомов, Э.Б.А. 2000 сомов и т.д.

Более этого, 24 января 2024 года на участке автодороги Баткен-Раззаков в с. Кок-Таш Баткенского района при очередном незаконном получении денежных средств "с поличным" задержаны сотрудники ОБДД Баткенской области старшина милиции "Т.А.К" и "Ы.Б".

Следует отметить, что задержанным сотрудникам милиции, в соответствии с проводимой руководством страны политикой направленной на поддержку стимулирование деятельности работников правоохранительного и силового блока страны, несущих свою службу на приграничных территориях Баткенской области, с момента их перевода в Баткенскую область, то есть с февраля 2023 года по настоящее время выплачивалась повышенная заработная плата (70 тысяч сомов ежемесячно), однако данное обстоятельство было проигнорировано и не оценено должным образом со стороны последних, что в последствии привело их к данному плачевному результату.

В настоящее время, в рамках данного уголовного дела проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по документальному закреплению противоправной деятельности задержанных лиц, в том числе других сотрудников ОБДД Баткенской области, вовлеченность которых к данной коррупционной схеме было зафиксировано в рамках соответствующих материалов".