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Для столицы закупили 400 пластиковых и 200 железных контейнеров для мусора

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Муниципальное предприятие "Тазалык" закупило 400 пластиковых и 200 железных контейнеров для мусора. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, для улучшения облика столицы, а также качество вывоза мусора мэрией города Бишкек была поставлена задача увеличить количество контейнеров. В 2023 году закуплено 530 контейнеров.

Контейнеры устанавливаются не только для твердых бытовых отходов горожан, но и для хозяйствующих субъектов. Так как случаи выброса мусора в неположенных местах происходят со стороны хозсубъектов.


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URL: https://www.vb.kg/434928
Теги:
мусор, Бишкек
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