Для столицы закупили 400 пластиковых и 200 железных контейнеров для мусора

Муниципальное предприятие "Тазалык" закупило 400 пластиковых и 200 железных контейнеров для мусора. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, для улучшения облика столицы, а также качество вывоза мусора мэрией города Бишкек была поставлена задача увеличить количество контейнеров. В 2023 году закуплено 530 контейнеров.

Контейнеры устанавливаются не только для твердых бытовых отходов горожан, но и для хозяйствующих субъектов. Так как случаи выброса мусора в неположенных местах происходят со стороны хозсубъектов.