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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судебного исполнителя

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Генеральной прокуратурой проведена проверка исполнения судебных решений, по результатам которой возбуждено уголовное дело в отношении судебного исполнителя Октябрьского района города Бишкек.

По ее данным, приговором Первомайского районного суда города Бишкек А.Б. и другие соучастники были признаны виновными, и осуждены к различным видам наказания с возмещением государству ущерба в сумме 310 млн 281 тыс. 747 сомов.

Судом для исполнения приговора в части взыскания причиненного ущерба исполнительный лист был направлен в подразделение службы судебных исполнителей Октябрьского района г.Бишкек, которое поручено судебному исполнителю А.С.

Судебный исполнитель А.С. злоупотребляя должностным положением, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения выгоды в течение 3 месяцев не наложил арест на имущество А.Б., последняя в течении указанного времени реализовала, находящееся в ее собственности квартиру в городе Бишкек за 2 млн. сомов.

В результате государству был причинен ущерб в особо крупных размерах.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (Злоупотребление должностным положением), в настоящее время по делу проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/434930
Теги:
Генеральная прокуратура, уголовное дело
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