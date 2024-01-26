Президент против диктатуры общественного мнения

Можно представить, как сейчас возбудится определенная часть кыргызстанцев. Как это так, президент – он же и есть выразитель народной воли и народного (то есть общественного) мнения! Как же он может быть против?!

Чтобы успокоиться, надо задать себе вопрос: а что такое общественное мнение? Точнее – что такое общественное мнение в Кыргызстане? Чье это мнение? Действительно ли мнение широкой общественности – или мнение тех, кто сам себя называет "гражданским обществом"?

Ситуация в нашей стране сложилась неприятная. У нас умудрились до крайней степени извратить суть хороших, в общем-то, понятий. Заменить их чем-то совершенно непотребным.

Ни дня не проходит без упоминания гражданского общества. "Гражданское общество против"… "Гражданское общество призывает"… Нет у нас никакого гражданского общества! Гражданское общество – это общество людей с гражданской позицией, болеющих душой за судьбы своей родины, готовых хоть что-нибудь сделать для ее развития и процветания. Есть, конечно, есть в Кыргызстане такие граждане. Только они почему-то не сбиваются в стаи и не занимаются активизмом.

Уродливый термин "активизм" придумали в том самом псевдогражданском обществе, которое на деле является активистским. Кто такие активисты? Чем они занимаются на мероприятиях под названием "школа активизма"? Чему учатся и чему учат? Их "активизм" не распространяется дальше желания набить карманы, подгадив при этом и родине, и нормальным гражданам.

Каждый активист по совместительству еще и "эксперт". Любой малограмотный горлопан считает своим долгом и почетной обязанностью высказываться о ситуации в стране. Ситуация, с точки зрения самоназначенного "эксперта", плохая. Каждый уважающий себя "эксперт" вооружен набором клише, которые он к месту и не к месту пихает, делясь своим "ценным экспертным мнением": автократия, диктатура, полицейское государство…

Кто бы говорил о диктатуре! Ситуация в республике действительно сложилась угрожающая. И действительно диктатура цветет пышным цветом, и свободы слова нет, и террор такой, что хоть под стол прячься. Только устроил все это не "нехороший" президент, а "хорошие" активисты. Где это видано, чтобы депутаты парламента, натурально, головы поднять боялись? Чтобы каждое телодвижение им требовалось согласовывать с активистами и жить в постоянном страхе: чуть что – международные репрессии?

Несколько дней назад президент Жапаров впервые сказал то, что все мы давным-давно видим и осознаем: в Кыргызстане немалое количество СМИ и блогеров финансируются различными зарубежными институтами. А по сути – не только и не столько СМИ. Сегодня чуть ли не за каждым блогером стоит НПО, интересы которого он транслирует. А кто формирует интересы самого НПО? Тот, кто его содержит. Щедрый местный или заграничный спонсор.

На спонсорские деньги проводятся обучающие курсы и всевозможные тренинги для молодых журналистов. На спонсорские (читай – западные) же деньги оснащаются и обустраиваются инновационные редакции и студии. Сидя за дорогим компьютером и получая за свои "расследования" хорошие гонорары, молодой (и не очень) журналист четко отрабатывает повестку. Качает и раскачивает. Власть вступает с ним в переговоры. Просит, предостерегает. Уговаривает не разжигать и не стравливать. Но журналист, поощряемый своими западными и прозападными хозяевами, уже почувствовал себя "независимым" и оборзел. Он уже знает, что можно болтать что угодно; можно поливать кого угодно грязью; можно настраивать народ против власти, доводя ситуацию до точки кипения, - и ничего тебе за это не будет. Спонсор (заграничный или местный) всегда заступится, а власть побоится связываться…

Когда-то был лозунг: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Сейчас на смену ему пришел другой: "Активисты всех стран, соединяйтесь!" Под "активистом" следует понимать поборника "активизма". То есть активного борца за раскачивание общественных устоев, постоянного сеятеля смуты и подстрекателя людей к массовым беспорядкам.

Стоило кыргызским властям наконец-то слегка закрутить гайки и прищучить наиболее борзых активисто-журналистов, как за них тут же вступились их братья по разуму и по дорогому перу западного производства. В интернете сразу же вынырнула петиция в поддержку и защиту "независимых" кыргызских борзописцев, подписанная целой плеядой "независимых" журналистов России. Кто эти "независимые"? Да такие же, что и наши, потребители спонсорских денег. Журналистами кое-кого из них, пожалуй, можно назвать, но "свободными и независимыми" - никак не получается. Так что чудак чудака видит издалека…

Не усидел и некто Аркадий Дубнов. Еще один "выдающийся политолог и эксперт международного масштаба", большой специалист по Центральной Азии. Как и среднестатистический кыргызский блогер, Дубнов в выражениях не стесняется: "показательные акции устрашения", "гребаная цепь госпереворотов", всеохватное преследование журналистов"… Ему, Дубнову, бояться нечего: кыргызские власти его не достанут при всем желании. И ему, по его собственному мнению, предельно ясно, зачем начата эта беспрецедентная зачистка: в Кыргызстане якобы готовятся "перестановки во властном тандеме". Исключительно с этой целью, по мнению Дубнова, у нас и озаботились выводом за скобки "нелояльных" СМИ.

Российские "независимые" журналисты, подписавшие петицию, с господином Дубновым не согласны. Им с перепугу кажется, что все гораздо серьезнее и страшнее: власти Кыргызстана "объявили войну гражданскому обществу".

Войну объявили. Но не гражданскому обществу, а обществу активистскому, которое уже много лет держит в ежовых рукавицах и терроризирует весь остальной Кыргызстан, навязывая ему свои взгляды и мнения… Точнее, не свои, а своих толстосумчатых хозяев. Садыр Жапаров – первый из кыргызских президентов, кто решился пойти войной против антинародного "активизма". Война будет долгой и трудной – просто потому, что она информационная. Информационную войну выигрывает тот, на чьей стороне армия хорошо обученных и оснащенных дятлов клавиатуры. Которые за приличную плату хором впихивают в сознание народа любой вредоносный контент.

Президент в этом смысле сейчас в менее выигрышном положении. Но у него есть воля и большое желание избавить страну от проплаченных провокаторов. А значит, есть и надежда на победу.