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За незаконные поборы с торговцев задержана директор рынка "Жеенбекова К."

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- Карыпбай кызы Толгонай
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За незаконные поборы с торговцев задержана директор рынка ИП "Жеенбекова К.", расположенного на территории Кара-Сууского рынка "Туратали". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По ее данным, ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела, выявлены факты систематического незаконного сбора денежных средств, с предпринимателей осуществляющую оптовую и розничную торговлю на территории Кара-Сууского рынка "Туратали".

В частности, директор ИП Ж.К.Ш. используя своё служебное положение, путём угроз сноса контейнера, ежегодно незаконно требовала с арендаторов денежные средства от 5 до 10 тыс. долларов США, за заключение и продление договора аренды. Арендаторы, боясь, лишится своей торговой точки, были вынуждены передавать ей незаконно требуемую сумму.

24 января 2024 года при проведении следственно-оперативных мероприятий, после передачи незаконно требуемой суммы денежных средств в размере 5 тыс. долларов США, была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР директор ИП Ж.К.Ш.

При проведении обыска по месту ее жительства были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 135 тыс. 600 долларов США, 1 млн 113 тыс. 800 сомов, золотые изделия (серьги, кольца, цепочки), золотые слитки НБКР-999 пробы, в количестве 10 штук, общим весом 1 кг, и автомашина марки "Рейндж Ровер", 2017 годы выпуска.

ГКНБ КР продолжается работа по недопущению незаконных поборов с субъектов предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/434935
Теги:
ГКНБ, задержание, рынок
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