"Видно, что от души". Дети передали свои рисунки пострадавшим вертолетчикам

В Кыргызстане инициирована акция в поддержку пострадавших вертолетчиков под названием "Вертолетчики-летайте-Родину защищайте!". Лечащихся в больнице военнослужащим ученики школы-гимназии №24 в Бишкеке передали нарисованные и подписанные собственноручно рисунки.

Инициаторы доброй акции - поисковая группа школы-гимназии №24 поискового движения "Наша Победа-Биздин Жениш".

- Сразу после падения вертолета мы очень переживали, когда узнали, что погиб молодой вертолетчик. Сообщалось, что есть еще пострадавшие. Наши вертолетчики оказались в сложной ситуации, выполняя свою работу, они попали в аварию. И когда человек в беде надо не разговаривать, а чем-то поддержать. Когда у нас была сложная ситуация на границе с Таджикистаном, то эти молодые ребята доставляли в горы боеприпасы и продукты, а также вывозили раненных, Мы хотим, чтобы они знали, что мы ими гордимся, уважаем. Они защитники Родины, и мы хотим чтобы они быстрее выздоравливали.

Мы не знали как им помочь, зашли к директору и предложили нарисовать рисунки, получили поддержку. И я с нашими поисковиками, и директор заходили в классы, рассказывали об идее. Больше всех вопросов задавали малыши: как вертолеты летает, как они узнают, что вертолетчики получили их приветы. Каждый ученик просил передать именно его рисунок.

Мы сделали выставку под названием "Летчики-вертолетчики - летайте! Родину защищайте!" Классно получилось - нам всем понравилось. Мы хотим предложить, чтобы все школьники написали письма. нарисовали рисунки и передали их летчикам и пограничникам, и каждому воину Кыргызстана", - рассказал командир поискового отряда школы-гимназии 24 г Бишкек Эмиль Жамалаков.

Офицеры Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики передали рисунки и письма военнослужащим, находящимся на излечении. В ответ дети и коллектив школы получили грамоту за патриотическую инициативу,.

- Мы благодарим школьников, учителей и руководство школы . Такая акция - патриотическая инициатива, как пример правильного патриотического воспитания. Это прививает и уважение к армии, и воспитывает действенное сочувствие, соучастие к тем, кто в беде. Нашим ребятам придется еще долго восстанавливаться, и слова поддержки от детей, их рисунки будут давать им силы. Детям, которые рисовали, хочу передать спасибо и привет. Особенно тронуло всех то, что дети сами писали, пусть с ошибками, но видно, что от души", - сказал один из офицеров.