В Бишкеке задержаны граждане устроившие перестрелку летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 7 августа 2022 года в милицию поступил вызов о том, что, в переулке Каарманский мужчина получил огнестрельное ранение. В отделение реанимации с диагнозом; огнестрельное дробовое ранение правого бедра с открытым переломом и со смещением, был госпитализирован гражданин А.Р.

Сотрудниками милиции по настоящее время проводились все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц. 25 января разыскиваемые С.Н. и С.Л. были водворены в ИВС. Решением суда задержанные были заключены под стражу на один месяц.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики в последующем уголовное дело переквалифицировано на статью 37-122 (Покушение на убийство, то есть лишением жизни другого человека совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, которое не было доведено до конца по причинам, независящим от его воли). В последующем было заведено розыскное дело и объявлены в межгосударственный и международный розыск по линии Интерпол.

В настоящее время проводиться все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установления местонахождения и задержанию разыскиваемого Каландарова Геннадия Геннадиевича 1993 года рождения.