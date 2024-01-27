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ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Балыкчы Бектура Осмонбаева

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26 января по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля ОВД города Балыкчы, прокуратурой города было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 144 УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 27 января в целях обеспечения объективного и всестороннего расследования преступления с участием сотрудника и ведомственного автотранспорта органов внутренних дел, расследование уголовного дела было поручено ГКНБ.

По результатам проведенных в рамках уголовного дела следственно-оперативных мероприятий, ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД г.Балыкчы Осмонбаева Бектура Казаковича.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого Осмонбаева Б.К. граждан простят обратиться в управление ГКНБ по Иссык-Кульской области, по адресу: г.Каракол, ул.Кутманалиева 148а, либо по телефонам 0(3922) 51180 либо 0(555)540052.


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URL: https://www.vb.kg/434960
Теги:
ГКНБ, ДТП, Иссык-Кульская область, розыск
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