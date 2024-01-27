Президент КР обратился в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 января, сделал обращение ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В тексте обращения Главы государства отмечается:

"Уважаемые соотечественники и почетные ветераны Великой Отечественной войны!

В эту памятную дату ежегодно мы, кыргызстанцы, вспоминаем погибших в Великой Отечественной войне при освобождении Ленинграда от фашистской блокады.

Даже спустя 80 лет после тех событий, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады остается навсегда в наших сердцах. Более 4,5 тысяч соотечественников героически погибли в бою за свободу, и мы несем ответственность за то, чтобы сохранить память о них.

Высокий дух советских воинов и твердая воля жителей блокадного города, сорвавших страшные планы фашистских захватчиков, создали великую силу, объединившую советский народ. Освобождение Ленинграда от блокады стало одним из наиболее важных событий в истории Великой Отечественной войны.

Все кыргызстанцы, пережившие трагедию блокады и сражавшиеся на фронте, являются нашей гордостью.

В те дни все республики Советского Союза, включая Кыргызстан, поддерживали блокадный Ленинград, направляя эшелон за эшелоном помощь в виде продовольствия и теплой одежды.

Несмотря на круглосуточную бесперебойную работу в тылу под девизом "Все для фронта, все для победы!", кровопролитную битву, более 16 тысяч человек, эвакуированных из блокадного Ленинграда в Кыргызстан, были приняты нашим гостеприимным народом как родные братья.

Кыргызские семьи усыновили детей блокадников, воспитавших достойными гражданами. Мы с гордостью вспоминаем историю матери Токтогон Алтыбасаровой из села Курмонту Иссык-Кульской области, которая приняла 150 детей и воспитала их как своих, окружив их своей материнской любовью. Потомки тех, кто пережил артиллерийские обстрелы, голод и холод, а затем нашел убежище в Кыргызстане, должны помнить о значении этого дня.

Нам всегда следует почитать особый героизм тех, кто выдержал блокаду, кто защищал Ленинград ценой своей жизни. И мы считаем своим долгом проявлять к ним постоянное уважение.

Уважаемые ветераны, ваши подвиги стали навеки вдохновляющим примером для нашего народа. Ваш труд, ваша сила духа никогда не будут забыты!

Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам, проявившим мужество и отвагу при освобождении Ленинграда от фашистских захватчиков.

Да пребудет мир во всем мире!

Пусть небо нашего Кыргызстана всегда будет чистым!", - говорится в обращении президента.