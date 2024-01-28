Учителя получили сведения о "накопительной части пенсии" для ипотеки

Учителя получили подробную информацию о "накопительной части пенсии" для получения ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

По ее данным, работники ведомства провели очередную лекцию педагогическому коллективу средней школы №87 посёлка "Келечек".

Учителя, также получили информацию о способах досрочного выхода на пенсию в соответствии со своим стажем.

"На лекции также задавались интересные вопросы о пенсии. Особенно их интересовала информация о средствах, накопленных в накопительном фонде Социального фонда", - говорится в сообщении ведомства.