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В память о Токтогон Алтыбасаровой в школе села Ак-Булак читали стихи

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- Светлана Лаптева
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В День полного снятия фашисткой блокады Ленинграда, 27 января 2024 года, в средней школе имени Жээнбая Мукамбаева села Ак-Булак Тюпского района состоялся вечер, посвященный Токтогон Алтыбасаровой. Инициатор встречи заведующая библиотеки имени Токтогон Алтыбасаровой Кульмира Кушалиева.

Напомним, Токтогон Алтыбасарова в 16 лет была секретарем сельсовета, и по поручению государства оказывала помощь в размещении детей из Ленинграда.

"Библиотека работает, и использует любую возможность, чтобы сохранить память о тех событиях, о той дружбе и гражданском подвиге сотен колхозников, которые делились последним, чтобы поддержать эвакуированных малышей. При этом сами семьи жили в впроголодь", - рассказала Кульмира Кушалиева.

На мероприятии ученицы школы Аделя Бектенова, Касиет Кенешбекова, Ааруке Асангазиева и Айбике Камудинова прочли стихотворения о войне и блокаде.


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URL: https://www.vb.kg/434966
Теги:
ВОВ, герой, Кыргызстан
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