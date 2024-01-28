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На Курпсайском водохранилище создан форелевый кластер

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- Светлана Лаптева
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В Департаменте рыбного хозяйства Минсельхоза КР 24 января 2024 года подписано соглашение о ГЧП по проекту "Создание форелевого кластера на Курпсайском водохранилище".

По данным ведомства, проект будет реализован в лице концорциума компании ОсОО "Алтай Корп" и Крестьянско-фермерского хозяйства "Фреш Фиш Кей Джи" , в которой государственным партнером выступает Департамент рыбного хозяйства при Минсельхозе.

Финансирование проекта будет осуществлено полностью за счет частного партнера без софинансирования со стороны государственного бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/434968
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
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