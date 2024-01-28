На Курпсайском водохранилище создан форелевый кластер

В Департаменте рыбного хозяйства Минсельхоза КР 24 января 2024 года подписано соглашение о ГЧП по проекту "Создание форелевого кластера на Курпсайском водохранилище".

По данным ведомства, проект будет реализован в лице концорциума компании ОсОО "Алтай Корп" и Крестьянско-фермерского хозяйства "Фреш Фиш Кей Джи" , в которой государственным партнером выступает Департамент рыбного хозяйства при Минсельхозе.

Финансирование проекта будет осуществлено полностью за счет частного партнера без софинансирования со стороны государственного бюджета.