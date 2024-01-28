В Бишкеке и Оше пройдет вечер современного индийского танца

1 февраля в 18:00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоится вечер современного индийского танца. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, аналогичное мероприятие пройдет в Оше 3 февраля в 18:00 в Ошском национальном драматическом театре им. С. Ибраимова.

Данная культурная программа реализуется в рамках программы культурного обмена между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и министерством культуры Республики Индии на 2022-2026 годы.

Вечер был организован обществом культуры и искусства, танца и музыки "Урваши" во главе с доктором Рекхой Мехрой совместно с Посольством Республики Индия в Кыргызской Республике.

Вход свободный.