Камчыбек Ташиев: Рынок "Кара-Суу" в Оше перейдет государству (видео)

Рынок "Кара-Суу" в Ошской области полностью перейдет на баланс государства. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в ходе встречи с торговцами рынка "Кара-Суу".

По словам Ташиева, в рамках государственной программы рынок "Кара-Суу" полностью перейдет государству. В свою очередь земли внутри рынка, которые гектарами были захвачены богатыми людьми, также будут возвращены государству.

"Мы наведем порядок. Земли будут возвращены. Далее построим торговые комплексы. Между тем, владельцам земель у которых по 2-3 сотки выдадим из новых торговых комплексов площадки под собственность. В торговых комплексах будут созданы все условия. Торговцы будут торговать в теплых, удобных помещениях", - отметил он.

В заключении Ташиев подчеркнул, что сегодня государство окрепло и может построить торговые комплексы.

"Сейчас мы встали с колен. Государство сможет построить объекты. От вас торговцев нужно только терпение", - заключил он.

Источник: Кабар