Погода
$ 89.30 - 89.72
€ 96.50 - 97.48

Камчыбек Ташиев: Рынок "Кара-Суу" в Оше перейдет государству (видео)

134  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рынок "Кара-Суу" в Ошской области полностью перейдет на баланс государства. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в ходе встречи с торговцами рынка "Кара-Суу".

По словам Ташиева, в рамках государственной программы рынок "Кара-Суу" полностью перейдет государству. В свою очередь земли внутри рынка, которые гектарами были захвачены богатыми людьми, также будут возвращены государству.

"Мы наведем порядок. Земли будут возвращены. Далее построим торговые комплексы. Между тем, владельцам земель у которых по 2-3 сотки выдадим из новых торговых комплексов площадки под собственность. В торговых комплексах будут созданы все условия. Торговцы будут торговать в теплых, удобных помещениях", - отметил он.

В заключении Ташиев подчеркнул, что сегодня государство окрепло и может построить торговые комплексы.

"Сейчас мы встали с колен. Государство сможет построить объекты. От вас торговцев нужно только терпение", - заключил он.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434976
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кара-Суйский район, рынок, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  