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Голодающие в Африке оправдали отправку в мусор тысяч тонн российской еды

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- Светлана Лаптева
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Кенийский журналист Джереми Симийю в разговоре с aif.ru прокомментировал шокирующую информацию, оказавшуюся в распоряжении "АиФ", что часть продуктов, которые идут в Африку из России и других стран, в итоге оказывается на помойке.

"Ситуация здесь, не как в России или на Западе: просто выносят курицу, которую ещё можно есть, и оставляют в мусоре, - объяснил журналист Джереми Симийю. - У нас выкидывают продукты, опасные для здоровья. Например, гниющее, протухшее мясо, полностью заплесневевший хлеб. Если человек попробует это, то отравится и умрёт: даже голодающие в экономически неблагополучных государствах Африки это понимают и оправдывают. К сожалению, я неоднократно видел в помойке российскую тушёнку и булки из российской муки, ведь Кения - один из основных покупателей зерна РФ".

Он добавил, что на некоторых африканских свалках можно легко найти и молоко, и творог, и сосиски, и колбасу: "Самому горько об этом говорить, но это правда".

"Я понимаю, первая мысль у вас - африканцы сошли с ума, - заявил aif.ru эфиопский экономист Ааро Эмебет. - Увы, африканские государства не умеют сохранять продукты, как привыкли вы в России. Да и не имеют ваших возможностей. У нас нет хороших холодильников, а также грузовиков-рефрижераторов, чтобы поддерживать еду в нормальном качестве и перевозить её на большие расстояния. Нет грамотно устроенных складов и профессиональных специалистов, знающих, как обращаться с запасами продовольствия. Отсутствует стабильное электричество, свет отключают по 6-8 часов в день, а за это время ввиду жаркого климата может протухнуть что угодно. Вы полагаете, консервы хранятся долго? Приезжайте в Африку, здесь банки за день на солнце вздуваются, и внутри образуется яд. Не забудьте и сильнейшую влажность, во время которой хлеб моментально плесневеет и становится непригодным к употреблению. Ужасно, но 20% овощей и фруктов в Африке гибнет ещё по пути на прилавки, они начинают гнить и разлагаться. В прошлом году Россия бесплатно предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики. Я аплодирую вашей доброте, и мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат по причинам, указанным выше. Весь подход к Африке нужно срочно менять".

Собеседники aif.ru призвали Россию и Запад подумать о возможности помощи Африке в длительном хранении продуктов, чтобы гуманитарная еда дольше не портилась по дороге или на складах, а доходила до голодных людей. В прошлом году в Нигерии, являющейся одной из самых бедных стран Западной Африки (миллионы её граждан живут на 90 рублей в день), на помойке оказалось 40% продуктов - в 2,5 раза больше, чем в России.

По подсчётам Всемирного института ресурсов, в голодающей Африке отправляется в мусорку 37% еды. В среднем на каждого африканца приходится 120-170 кг (!) овощей, фруктов, зерна, птицы в год, по итогу оказавшихся на помойке. Всего на "чёрном" континенте ежегодно впустую пропадает продуктов на 4 миллиарда долларов (!), и этого количества хватило бы, чтобы накормить 48 миллионов человек – то есть целую страну.


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URL: https://www.vb.kg/434993
Теги:
Россия, Африка, продукты
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