ГКНБ: Восстановлено здание Сузакского айыл окмоту после умышленного поджога

10 октября 2021 года в здании Сузакского айыл окмоту одноименного района Джалал-Абадской области произошел поджог, уничтоживший документацию, подтверждающую причастность отдельных ответственных лиц Сузакского айыл кенеша и окмоту к хищениям денежных средств и иным многочисленным нарушениям законодательства КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, расследование уголовного дела по факту поджога затянулось, при этом не были установлены виновные в совершении данного преступления.

В целях полного и всестороннего расследования уголовного дела в августе 2023 года следствие по данному делу было взято в производство в ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

По результатам следствия установлена и доказана причастность организаторов и исполнителей поджога, которые были арестованы.

По результатам следствия нанесенный ущерб административному зданию Сузакского айыл окмоту в сумме в размере 6 000 000 сомов был полностью ими возмещен и направлен на ремонт здания Сузакского айыл окмоту.

27 января ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил мероприятие по случаю капитального ремонта здания сельской управы, на котором также приняли участие представители местных органов самоуправления и актив Сузакского района.

Следует отметить, что порядка трех лет сотрудники сельской управы работали в условиях паспортного стола Сузакского района, что весьма сильно затрудняло их работу и приносило неудобства гражданам КР.