Казахстанец использовал паспорт умершего кыргызстанца

В Бишкеке задержана подозреваемая в незаконной выдачи паспорта иностранному гражданину, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 30 декабря 2023 года примерно в 14:00 часов в ходе мониторинга камер видеонаблюдения, системы распознавания лиц, сотрудниками УПСМ был задержан разыскиваемый гражданин иностранного государства О.А. 1985 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 ч.3. п.2. (создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой) УК Республики Казахстан, заочно избрана мера пресечения - арест.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный гражданин иностранного государства О.А., незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызской Республики, умершего в 2000 году.

Кроме этого, указанное лицо пересек государственную границу Кыргызской Республики скрываясь от правоохранительных органов Республики Казахстан, а должностные лица регистрационного органа оказали содействие для дальнейшей легализации на территории Кыргызкой Респубдики разыскиваемого преступника.

Более того, он успел быть привлеченным к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и осужденным к штрафу в сумме 150 тысяч сомов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 347 (незаконная выдача паспорта) УК Кыргызской Республики.

Таким образом, в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, разоблачена преступная деятельность ведущего специалиста отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района К.А., 1981 года рождения, которая была водворена в ИВС.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других возможных соучастников преступной деятельности и демонтажу подобных коррупционных проявлений.