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При получении взятки был задержан сотрудник ППС УВД Таласской области

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ГКНБ КР на территории Таласской области совместно с СВР МВД КР с поличным при получении взятки был задержан сотрудник патрульно-постовой службы УВД Таласской области, старший сержант Б.у.Н. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Б.у.Н. на систематической основе получал денежные средства у волонтеров осуществляющих деятельность на торговых точках Таласской области.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к вышеуказанным фактам.

ГКНБ КР призывает граждан информировать о фактах противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов по тел. 0312-66-04-75 анонимность гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/435003
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, Таласская область
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