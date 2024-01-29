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В Минэкологии вывили финансовые нарушения на 100 млн сомов

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27 января 2024 года на очередном заседании Совета Счетной палаты Кыргызской Республики рассмотрен отчет об аудите соответствия деятельности Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и его подведомственных подразделении за 2022 год, сообщает пресс-служба СП КР.

"По итогам аудита выявлено всего – 100 млн 988,1 тыс. сомов, в том числе:

нарушения и недостатки при исполнении бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики – 11 млн 290,7 тыс.сомов;

нарушения и недостатки при использовании имущества – 9 млн 459,8 тыс.сомов;

нарушения порядка учета и отчетности – 77 млн 288,0 тыс.сомов;

нарушения Закона о госзакупках – 2 млн 949,6 тыс.сомов.

По итогам аудита направлены в:

- Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики – отчет, предписание, представление и рекомендацию;

- Министерство финансов Кыргызской Республики – предписание;

- Министерство внутренних дел Кыргызской Республики материалы аудита по вопросу учета начислений платежей сбора за удержание лицензий за 2021-2022 годы".


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URL: https://www.vb.kg/435006
Теги:
Счетная палата, экология, Кыргызстан
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