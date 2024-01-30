В Казахстане хотят закрыть иностранные СМИ, угрожающих нацбезопасности

В Казахстане предлагают запретить работу иностранных СМИ и их журналистов, не получивших аккредитацию. Поправки в правительственный законопроект "О масс-медиа" внесли депутаты Мажилиса РК.

Предложенные депутатами изменения наделяют министерство иностранных дел правом отказывать в аккредитации представительствам иностранных СМИ и их журналистам "в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан". Также предлагаемые изменения предусматривают запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов, не получивших аккредитацию МИДа.

Для работы в Казахстане зарубежным медиа нужна аккредитация, которую выдает Министерство иностранных дел. Государство может приостанавливать работу сотрудников иностранных СМИ, если они "нарушили законодательство РК". МИД уже не выдал аккредитацию более 30 корреспондентам "Радио Азаттык".

Источник: ВЭС24