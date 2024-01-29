MBANK признан лидером по количеству активных пользователей ELQR-платежей

ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" подвел итоги 2023 года и удостоил MBANK почетным званием "Партнер года по количеству активных пользователей в ELQR".

Данная награда подтверждает лидерство MBANK по QR-платежам и демонстрирует то, что клиенты MBANK активнее остальных мобильных банкингов и кошельков страны используют QR-платежи при оплате услуг.

ELQR - это единый национальный стандарт QR-кода, разработанный по инициативе Национального Банка Кыргызстана (НБКР) и внедренный ЗАО "МПЦ".

MBANK первым среди коммерческих банков страны стал активно внедрять систему QR-платежей и предоставлять кешбэк клиентам за покупки и интернет-платежи.

Благодаря чему клиенты банка совершают покупки и получают выгодный кешбэк до 50% в партнерской сети по всему Кыргызстану.

"Мы рады быть частью развития цифровой платежной экосистемы Кыргызстана, улучшая доступность финансовых услуг для всех слоев населения.

Наши клиенты по достоинству оценили удобство оплаты через QR-платежи и активно пользуются данным способом оплаты. Мы продолжим внедрять удобные и эффективные инструменты платежей и содействовать развитию экономики страны", - делится Марат Торалиев, Директор по стратегическому и цифровому развитию MBANK.

QR платежи стали неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры Кыргызстана, обеспечивая эффективную и безопасную платформу для проведения операций через мобильные приложения и устройства.