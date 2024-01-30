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Кыргызстанка, завоевавшая звезду Мишлен, поделилась своей историей успеха

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- Назгуль Абдыразакова
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Ресторатор, винодел и сомелье из Кыргызстана Тина Калыбекова вместе с мужем создала во Франции ресторан, удостоенный звезды Мишлен. По этому поводу французское посольство в Кыргызстане устроило встречу, где Тина поделилась своей историей успеха.

После переезда во Францию в 2011 году и обучения виноделию, Тина начала свой путь в ресторанном бизнесе. Она работала у виноделов, практикующих биодинамику, преодолевая трудности физического труда под открытым небом. Затем она перешла в ресторанный сектор, где ее талант и страсть были отмечены в двухзвездочном ресторане.

Совместно с мужем Самуэлем они открыли собственный ресторан "АСТЕН" в живописном городке Биник на берегу Ла-Манша, специализируясь на блюдах с морепродуктами. Название ресторана составлено из первых букв имен членов их семьи, что придает ему особый характер.

На встрече с кыргызстанцами Тина рассказала о французской культуре застолья, где обед или ужин становятся искусством. Тем не менее, она отметила различия в культуре питания между Францией и Кыргызстаном, выделяя высокое качество овощей и фруктов в родной стране.

Их ресторан предлагает французский опыт застолья, который следует строгой системе меню и расписания работы. Тина выделяет важность аперитива, первого, второго, сыра и десерта, что, по ее словам, является ключом к пониманию французского стола.

В своем ресторане Тина и Самуэль подчеркивают важность использования свежих продуктов и работу с тем, что предлагает природа. Они также сталкивались с вызовами, включая период ковида в первый год работы, но смогли преодолеть все трудности и достигнуть признания в своей сфере, чему стало свидетельством получение на второй год звезды Мишлена.

На встрече в Бишкеке французский посол в Кыргызстане Франсуа Делуас выразил глубокую признательность Тине Калыбековой за ее вклад в развитие сотрудничества между Францией и Кыргызстаном. Он подчеркнул успешность ресторанного проекта Тины и важность культурных и предпринимательских инициатив для укрепления дипломатических связей. Посол также выразил радость по поводу увеличения присутствия различных французских брендов в Кыргызстане и оптимизм относительно перспектив развития сферы горного туризма в Иссык-Кульском регионе.

Редакция издания VB.KG выражает благодарность пресс-атташе посольства Франции в КР Гузель Ишеновой за содействие в подготовке материала.


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URL: https://www.vb.kg/435013
Теги:
бизнес, Франция, Кыргызстан
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