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В Оше начался процесс утилизации устаревшей спецтехники

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Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов посетил Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие (ОГМАП). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия градоначальник ознакомился с ходом работ по утилизации устаревших и списанных единиц автобусов и троллейбусов, снятых с эксплуатации из-за технической изношенности.

Процесс утилизации данной спецтехники проведен согласно действующему законодательству.

Всего планируется утилизировать порядка 67 единиц неэксплуатируемой спецтехники.


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URL: https://www.vb.kg/435015
Теги:
Ош
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