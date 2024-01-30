В Оше начался процесс утилизации устаревшей спецтехники

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов посетил Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие (ОГМАП). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия градоначальник ознакомился с ходом работ по утилизации устаревших и списанных единиц автобусов и троллейбусов, снятых с эксплуатации из-за технической изношенности.

Процесс утилизации данной спецтехники проведен согласно действующему законодательству.

Всего планируется утилизировать порядка 67 единиц неэксплуатируемой спецтехники.