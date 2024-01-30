Форум в ЕС. Кто поехал от КР и основные цели европейских "игр"?

Изданию VB.KG стало известно, кто от Кыргызстана принимает участие в форуме инвесторов "Global Gateway" в Брюсселе (Европейский союз).

Итак, в состав делегации вошли: зампредседателя кабмина КР Бакыт Торобаев, министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев, полномочный представитель Президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Королевстве Бельгия Айдит Эркин, заместитель министра экономики и коммерции Санжар Болотов, заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жибек Абдуллаева, временно исполняющий обязанности директора государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов, генеральный директор государственного предприятия "НК "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев.

Согласно данным источников, VIP- бейджи от делегации КР получили всего два человека – Торобаев и глава Минтраса КР Тилек Текебаев (почему – вот главный вопрос). А вот у постоянного представителя КР при Европейском союзе Айдита Эркина статус VIP не был предусмотрен, что нонсенс. Это странно, если учитывать, что лейтмотивом всех брюссельских обсуждений с нашей делегацией будет уже набившая оскомину тема санкций.

К слову, накануне в своей выступлении Жозеп Боррель фактически признал, что инвестиции ЕС в Центральную Азию направлены против России, в частности, на обеспечение поддержки странами региона попыток ЕС ввести экономическую блокаду России. И ради этого он потребует "от партнеров полного сотрудничества". Поэтому, о какой-либо дружбе с ЕС говорить в этом контексте точно не приходится. А значит, форум – очередная игра в одни ворота. И они явно не кыргызстанские.

В целом, надо признать, что состав от КР на нынешнем "Global Gateway", скорее декларативный, чем сильный. К слову, Кыргызстан проводит специальную сессию во время Форума: "Роль Кыргызской Республики в развитии устойчивого транспортного сообщения между Европой и Центральной Азией, подчеркивает приверженность кыргызской стороны активному вкладу в более широкую инициативу и участию в ней".

По словам источников, для реализации этой цели специальная сессия кыргызской стороны стратегически направлена на привлечение инвестиций и демонстрацию возможностей для реализации проекта строительства железной дороги "Торугарт - Макмал - Джалал-Абад". Эта инициатива имеет большое значение в сфере строительства и инфраструктуры в КР.

"Предполагаемый железнодорожный коридор готов стать южной ветвью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Этот стратегический маршрут сыграет ключевую роль в ускорении транспортировки грузов из Китая в Кыргызстан, страны Центральной Азии, на Ближний Восток, включая Турцию, и далее в Европейский союз", - отмечается в информации.

Но главная цель для ЕС все та же – как можно дальше увести страны ЦА от РФ.