Погода
$ 89.30 - 89.71
€ 96.60 - 97.60

Два брата награждены за помощь потерявшемуся мальчику с аутизмом

252  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня два школьника - Дмитрий Воспищев и Даврон Амзаев были отмечены благодарственным письмом от руководства ГУВД города Бишкек в лице Азамата Токтоналиева. Инспектор службы общественной безопасности и куратор инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД города Бишкек Нургуль Исакова вручила благодарственное письмо ребятам. Сотрудники милиции и педагоги обеих школ высоко оценили поступок мальчишек, подчеркнув, что их действие является примером для других учеников.

Даврон Амзаев - ученик 8 класса средней школы № 14, а Дмитрий Воспищев - воспитанник СШ № 60. По словам Дмитрия, они заметили плачущего мальчика и решили не оставаться равнодушными. Подойдя к ребенку, они передали ему шапку и куртку, чтобы он согрелся, а затем направились в сторону его дома. Ранее мы писали о поступке двух подростков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435023
Теги:
ГУВД, дети, школа, Бишкек, Добро, Помощь, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  