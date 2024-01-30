Два брата награждены за помощь потерявшемуся мальчику с аутизмом

Сегодня два школьника - Дмитрий Воспищев и Даврон Амзаев были отмечены благодарственным письмом от руководства ГУВД города Бишкек в лице Азамата Токтоналиева. Инспектор службы общественной безопасности и куратор инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД города Бишкек Нургуль Исакова вручила благодарственное письмо ребятам. Сотрудники милиции и педагоги обеих школ высоко оценили поступок мальчишек, подчеркнув, что их действие является примером для других учеников.

Даврон Амзаев - ученик 8 класса средней школы № 14, а Дмитрий Воспищев - воспитанник СШ № 60. По словам Дмитрия, они заметили плачущего мальчика и решили не оставаться равнодушными. Подойдя к ребенку, они передали ему шапку и куртку, чтобы он согрелся, а затем направились в сторону его дома. Ранее мы писали о поступке двух подростков.