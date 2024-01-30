Три года президенту = три года Кыргызстану

Одной части кыргызстанцев можно пообещать: дождетесь. Другой части – смело сказать: не дождетесь! Смотря кто чего ждет.

С приходом на президентство Садыра Жапарова определенная категория граждан ничего особенного не ждала. Точнее, ждала, что все будет как обычно: новый глава государства оттяпает у прежнего заводы-газеты-пароходы, разделит все это с приближенными, малость поцарствует и уйдет на покой. Так было при переходе власти от Акаева к Бакиеву, от Бакиева к Атамбаеву, от Атамбаева к Жээнбекову… Но на Жапарове система сломалась. Он пришел всерьез и надолго. И вовсе не для того, чтобы заняться переделом собственности.

Кое-кто ждет не дождется, когда же наконец развалится тандем Жапаров-Ташиев. К этому мы тоже привыкли: двое мужчин, деля власть, публично клянутся в вечной дружбе; потом один обязательно оказывается… Скажем так, не слишком заинтересованным в крепкой мужской дружбе. Пара распадается с более-менее существенным ущербом для одного из них, который тут же публично начинает жаловаться на коварство и предательство. Бакиев-Кулов, Атамбаев-Жээнбеков… Содружество Жапарова и Ташиева совершенно другого типа. Тандем по сей день живее всех живых, и сегодня для всех очевидно: разброд, раздрай и борьба за лидерство, о которых регулярно говорят разного рода политологи, - не более чем домыслы.

И самое главное, чего не стоит ждать, - возврат к прошлому. По сути, Кыргызстан, мы все – ровесники президента. Нам столько же лет, сколько и президентству Садыра Жапарова. Страна не впала в детство, но, опустившись на самое дно, оттолкнулась от него и приступила к выныриванию. Мы сейчас переживаем непростой период возрождения, переосмысления того, что с нами было последние десятилетия, и перехода к принципиально новой государственности.

Именно этим – построением нового государства с новыми устоями и традициями – занимается президент. Строительство страны без власти криминала, без коррупции, с грамотными патриотами-управленцами – приоритет политики Жапарова и Ташиева. Стремительный экономический рост в такой период труднодостижим. Хотя и в этом плане много хорошего уже заложено. Полным ходом идет переформатирование энергетической системы, открываются школы, детские сады и другие социальные объекты, повышаются зарплаты…

Любимый лозунг кыргызских (и не только) президентов о том, что все – для народа, понемногу воплощается в жизнь. Народу возвращается то, что принадлежит ему по праву, но за долгие годы было у него бессовестно отнято. Все то, чем богат Кыргызстан, включая недра и воздух, давно уже народу не принадлежит. Теперь начинает принадлежать. Беда, что народ разучился правильно пользоваться и распоряжаться общенародным достоянием. Но это ничего, со временем научится.

А настоящий стремительный экономический взлет запланирован на потом. Когда будет создана надлежащая база. И кому, как не Жапарову, продолжать начатое?

28 января исполнилось три года его президентства. Он прошел ровно половину пути (действовавшая на тот момент Конституция позволяет главе государства занимать свой пост шесть лет). За предстоящие три года будет сделано еще немало. И вроде бы не время всерьез говорить о следующих выборах президента, тем более – заниматься даже предварительной агитацией. Вторая половина президентского срока Садыра Жапарова все покажет и все расставит по своим местам. Хотя кое-кто из особо нетерпеливых ждунов решил, видимо, поторопить события.

"Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй срок", - в прямом эфире безапелляционно заявил… Нет, не Камчыбек Ташиев, всячески поддерживающий своего друга, и даже не глава президентской пресс-службы. Заявление сделал зампред кабмина Эдиль Байсалов. И нарвался на едкие комментарии. "Что ж вы вперед паровоза бежите? Давайте доживем и посмотрим!" "Ранний фальстарт, медвежья услуга". "Путин об этом говорит прямо перед выборами"…

Садыр Нургожоевич тоже скажет накануне выборов. А господин Байсалов, если уж очень хотел видеть Жапарова в президентском кресле и после 2027 года, мог бы в пределах своих полномочий организовать работу по выяснению народной позиции и по разъяснению народу позиции главы государства. А если так уж хотел высказаться, мог бы поговорить о своих личных достижениях. Какой смысл на все лады расхваливать и пиарить действующего президента? Народ все видит, слышит, подмечает, анализирует и делает выводы. Ему суфлеры в лице Байсалова ни к чему. Гораздо большего уважения добился бы, отчитавшись о собственных победах.

Примерно так, как это регулярно делает председатель ГКНБ. Четко, конкретно, по-генеральски докладывает о том, как с его помощью страна готовится к экономическому взлету: криминалу и коррупции хвост прищемили, попытки госпереворотов на корню пресекаются. Да и сами предпосылки к перевороту ликвидированы вместе с властью воров в законе и коррупционеров.

Вот вам еще одна проблема возрождающегося Кыргызстана и кыргызстанцев: мы в основной массе не приучены отвечать за свои слова и заниматься каждый своим делом. Но и эта проблема, пожалуй, решаема. Время у нас еще есть.