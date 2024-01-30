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Во Франции заинтересовались туристическими проектами Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Проекты Фонда поддержки развития туризма, которые вызывают интерес у французских бизнесменов, обсуждались сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Кыргызской Республики Франсуа Делаусом и атташе по экономическим вопросам посольства Франции в Казахстане Венсаном Берже с командой фонда во главе с исполняющим обязанности президента Кылычбеком Рысалиевым. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Внимание французской стороны вызвали прежде всего горнолыжные курорты, которые планирует построить фонд. Гости отметили, что эти проекты уже известны во Франции, и даже есть компании, готовые зайти на рынок Кыргызстана в рамках реализации одного из них.

Большой толчок к развитию интереса к Кыргызской Республике, по признанию французских дипломатов, дало участие в одной из крупнейших европейских туристических выставок IFTM Top Reza, которая прошла в Париже в октябре 2023 года. Команда фонда на ней достойно представила инвестиционный потенциал Кыргызской и провела несколько результативных встреч.

Французская сторона также выразила готовность помочь в налаживании контакта Фонда поддержки развития туризма с Агентством по продвижению туризма Франции. Предполагается, что первая встреча двух ведомств, посвященная обмену опытом в области устойчивого развития туризма, пройдет уже в марте в Германии на полях туристической выставки ITB Berlin.

Обсудив двустороннее сотрудничество, участники встречи признали его потенциал и декларировали готовность к совместной работе для привлечения в проект иностранных инвесторов".


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URL: https://www.vb.kg/435029
Теги:
туризм, Франция, Кыргызстан
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