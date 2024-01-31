В Синьцзяне запущены первые линии по производству мотоциклов для рынка ЦА

На Хоргосском участке Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) запущены первые две линии по производству мотоциклов, ориентированных на рынок Центральной Азии.

Эти линии с общей производственной мощностью 1000 мотоциклов в день принадлежат местной технологической компании в области новой энергетики Kingold. Первая партия продукции из 1200 мотоциклов скоро будет поставлена в Казахстан. На данный момент предприятие получило предварительные заказы из стран Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана, на 20 с лишним тысяч мотоциклов.

Как стало известно, строительство проекта по производству мотоциклов с объемом инвестиций в 1,5 миллиарда юаней планируется осуществить в два этапа. Компания планирует поставлять в страны Центральной Азии в основном двухколесные электромотоциклы и трехколесные мотоциклы на фотогальванических элементах, а также мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания.

Председатель правления компании Kingold Юань Чжию сообщил, что в дальнейшем компания будет стремиться к тому, чтобы 60 процентов деталей при изготовлении одного мотоцикла были произведены в Синьцзяне. Это позволит значительно снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность на рынке.

Глава Департамента по привлечению инвестиций Зоны экономического развития "Хоргос" Гуань Цзиньчжун сказал, что местные власти планируют усилить работу по привлечению инвестиций и оказать содействие местным предприятиям в освоении рынка Центральной Азии.