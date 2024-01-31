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С 1 февраля стоимость полиса ОМС для кыргызстанцев подорожал

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- Нина Ничипорова
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С 1 февраля стоимость полиса обязательного медицинского страхования для кыргызстанцев подорожал и составляет 1840 сомов. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

До сегодняшнего дня полис стоил 1722 сома для граждан Кыргызстана, членов семей, трудящихся из государств-членов ЕАЭС, законно находящихся и на законном основании работающих на территории Кыргызстана, для беженцев, лиц, ищущих убежище в Кыргызстане, и кайрылманов.

Стоимость устанавливается, исходя от прожиточного минимума для социально-демографической группы, сложившейся в стране за 2023 год.

Для иностранных граждан, лиц без гражданства:

- на 6 календарных месяцев составит - 5955 сомов (было 8196 сомов);

- на 12 календарных месяцев - 11 910 сомов (было 16391 сом).

Для иностранцев, которые обучаются в образовательных организациях Кыргызстана, полис ОМС на 12 календарных месяцев составит - 11 910 сомов.

Стоимость устанавливается исходя от среднемесячной зарплаты иностранцев за 2023 год.


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URL: https://www.vb.kg/435038
Теги:
страхование, студенты, ЕАЭС, здоровье, ФОМС
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