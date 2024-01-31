Президент: Я предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить футбольную федерацию

Президент КР Садыр Жапаров предложил председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву возглавить Кыргызский футбольный союз. Об этом глава государства рассказал в [urlhttps://kg.kabar.kg/news/sadyr-zhaparov-kyrgyz-futbol-soiuzunun-bashynda-katuu-k-z-m-l-kylgan-bir-turush-kerek/]интервью[/url] агентству "Кабар".

"Если во главе Кыргызского футбольного союза не будет человека, осуществляющего жесткий контроль, добиться результатов будет сложно. Самое главное – уделять пристальное внимание подготовке футболистов. Должен быть порядок. Мы это хорошо знаем. Поэтому вчера я предложил Камчыбеку Кыдыршаевичу самому возглавить футбольную федерацию", - рассказал Садыр Жапаров.

Напомним, ранее президент Кыргызского футбольного союза Медер Сыдыков сложил полномочия после Кубка Азии в Катаре, где сборная Кыргызстана показала наихудший результат. Выборы нового президента КФС состоятся 19 февраля.