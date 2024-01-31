Кыргызстан одержал победу в деле против казахской газовой компании

Кыргызская Республика одержала победу в деле против казахской газовой компании в международном арбитраже в городе Париже. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, 30 января состав арбитров единогласно вынес решение в пользу Кыргызской Республики, полностью отказав в удовлетворении требований истца.

В 2020 г. истец инициировал арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (1976 г.). В ходе арбитражного разбирательства истец заявлял требование о компенсации в размере до 35 миллионов долларов (впоследствии снизив требования до 15 миллиона долларов , вследствие отказа от требований по упущенной выгоде).

Исковые требования к Кыргызстану были заявлены в связи с якобы имевшими место экспроприацией и иными нарушениям прав истца относительно инвестиций, вложенных в совместное предприятие ОсОО "КырКазГаз" ("СП"), учрежденное им в 2004 г. совместно с кыргызским национальным газовым оператором АО "Кыргызгаз" (в настоящее время – ОсОО "Газпром Кыргызстан"). СП было создано для с целью модернизации и эксплуатации кыргызского участка магистрального газопровода "Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы". Кыргызгаз передал активы магистрального газопровода СП на основании договора доверительного управления между СП и Кыргызгаз ("ДДУ"), который позднее был расторгнут по соглашению сторон. Проект модернизации газопровода также регулировался Инвестиционным соглашением, заключенным между Истцом, Кыргызгаз, СП и Кыргызской Республикой.

Исковые требования были заявлены на основании трех правовых инструментов – Соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций между Кыргызстаном и Казахстаном ("ДИС"), договоре к Энергетической Хартии ("ДЭХ") и Законе Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" 2003 г. Несмотря на то, что состав арбитража подтвердил наличие у него компетенции на рассмотрение спора, состав арбитража согласился с аргументом Республики об истечении срока исковой давности по требованиям истца, вытекающим из Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике", и счел их недопустимыми.

Состав арбитража также отказал истцу в удовлетворении всех его требований, вытекающих из ДИС и ДЭХ. Состав арбитража, в частности, согласился с аргументом ответчика о том, что действия АО "Кыргызгаз", которые якобы нарушили права истца, не могут быть присвоены Кыргызской Республике согласно нормам международного права об ответственности государств. Следовательно, состав арбитража постановил, что Республика не может нести ответственность за действия АО "Кыргызгаз", в частности за якобы неправомерное расторжение ДДУ.

Состав арбитража также не согласился с аргументами истца о том, что государственные органы Республики каким-либо образом повлияли на процесс расторжения ДДУ, якобы дав АО "Кыргызгаз" соответствующие инструкции. Состав арбитража отметил, что ДДУ был расторгнут правомерно и по соглашению его сторон. Арбитры также постановили, что истец не имел каких-либо законных ожиданий по международному праву на возвращение ему Кыргызской Республикой инвестиций, якобы вложенных в развитие и функционирование СП. Арбитры отметили, что Республика действовала правомерно и в рамках существующих соглашений, регулирующих проект по реконструкции и совместной эксплуатации магистрального газопровода.

Состав арбитража обязал истца возместить ответчику 60% его арбитражных расходов, на сумму которых будут начислены сложные проценты с ежегодной капитализацией.

У истца есть один месяц для того, чтобы попытаться обжаловать арбитражное решение по очень ограниченному кругу оснований.

Состав арбитража включал в себя именитых международных арбитров: Королевский Адвокат Ноах Рубинс (Франция, председатель), г-н Сергей Ватаев (Казахстан, назначен Истцом), г-н Алексей Жильцов (РФ, назначен Компетентным органом со стороны Ответчика).

Кыргызскую Республику представляли адвокаты Парижского офиса юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher LLP и привлеченные кыргызские адвокаты.