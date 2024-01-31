Садыр Жапаров: В этом году для развития футбола мы выделим 5 млн долларов

Для развития футбола в Кыргызстане в 2024 году будет выделено 5 млн долларов. Об этом в интервью "Кабар" заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, раньше футболистам не уделялось должного внимания.

"Недавно мы создали соответствующие условия и начали постоянное финансирование. Но было бы несправедливо ожидать немедленных результатов. На самом деле раньше футболистам не уделялось должного внимания. Финансовые вопросы до конца не решены. Мы решаем финансовые проблемы с прошлого года. Мы начали реконструировать стадионы, чтобы они соответствовали мировым стандартам. В этом году мы намерены выделить 5 миллионов долларов. Короче говоря, подождем результатов хотя бы года через три-четыре", - сказал глава государства.