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Курманкул Зулушев прокомментировал задержание своего шурина

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировал задержание своего шурина, который работал в таможне, в марте прошлого года сотрудниками ГКНБ по делу контрабанды товаров из Китая.

"На сегодня следствие завершено. В отношении владельца грузов дело направлено в суд по уклонению от уплаты таможенных платежей. Что касается таможенников, то выяснилось в ходе следствия ГКНБ, что на них нет никакой вины", - рассказал Зулушев.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что ГКНБ КР раскрыл схему контрабанды товаров из Китая. По данным ведомства, отдельные компании под покровительством должностных лиц Государственной таможенной службы оформляли транзит из Китая в Узбекистан через Кыргызстан. На деле товар разгружали в КР, а в соседнюю страну заезжали уже пустые фуры с поддельными пломбами. Предварительный ущерб государству оценивался в 1 миллиард сомов. Были задержаны шесть должностных лиц таможни и три представителя частной компании. Среди них был и шурин Курманкула Зулушева.


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URL: https://www.vb.kg/435051
Теги:
ГКНБ, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, таможня
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