"Ждали, пока умрет". Родственники просят помощи у президента КР и ГКНБ

Вопиющая по своей жестокости ситуация произошла в Кыргызстане. Водитель сбил пожилую женщину, которая пошла выносить мусор, в итоге ее оставили без помощи умирать в больнице. Особо впечатляет равнодушие медиков.

Родственники погибшей в отчаянии, и написали обращение в СМИ:

"От ужаса и бессилия вынуждены просить вас о помощи в распространении информации о трагедии, которая произошла в нашей семье.

В ночь с 24 на 25 ноября 2023 года пропала наша 75-летняя мама - Атагельдиева Раиса Султановна. Здоровая, активная, она готовилась к переезду, который должен был состояться на следующий день. И, скорее всего, выносила на мусор ненужные вещи. По собранной в последующем информации, картина складывается такая:

Это была ночь с пятницы на субботу – так называемая "питница", когда, как показывает практика, в Бишкеке очень много водителей в состоянии алкогольного опьянения. Судя по всему, нашу маму сбила машина. Произошло это приблизительно в промежуток с трех до шести утра буквально около Первомайского РОВД – мама жила в доме по соседству. По словам дежурных РОВД, в отделение прибежал мужчина, который якобы ее "просто" нашел. Дежурные вышли, подняли ее с земли и посадили на скамейку. Очевидно, мама была в спутанном сознании, так как ничего не смогла сказать о себе – что живет в соседнем доме, что с ней случилось, назвать своего имени или контактов родных. И, судя по всему, была квалифицирована как "бомж". Сотрудники РОВД вызвали "Скорую". Нашу маму забрали с диагнозом "общее переохлаждение" отвезли в НХЦ им. Мамакеева. В НЦХ ее и приняли, как "бомжиху" - ей вообще не была оказана никакая помощь, осмотр не проводился. Ее бросили и просто ждали, когда она умрет.

Мама пришла в себя через сутки и смогла позвонить нам с телефона соседки по палате, к этому моменту мы уже оббегали все больницы и морги. Тогда же она и подтвердила, что ее сбила машина.

Врачи НЦХ даже после наших требований не отвечали ни на какие вопросы, не дали никаких документов, не отдавали одежду мамы. Все, на что они снизошли – это сделать УЗИ, которое якобы показало, что у мамы все в порядке. Но даже визуально было видно, что у нее сломана рука и нога. Дошло до того, что в 4-ю Городскую больницу мы были вынуждены отвезти маму без документов.

Врачи в "четверке" были в шоке. Тут же было проведено МРТ, после чего маму экстренно направили в реанимацию – ее травмы характеризовались, как несовместимые с жизнью. Внутренности были все разорваны, внутреннее кровотечение, переломаны ребра с обеих сторон, сломан шейный позвонок, переломы руки и ноги. Прооперировать смогли только через сутки, когда, после введения мамы в искусственную кому, стабилизировали давление и внутреннее кровотечение. На какой-то момент маме стало лучше, но, к сожалению, это была "лебединая песня". Нашей мамы не стало.

Предварительное заключение патологоанатомов говорит о травмах, характерных для автонаезда.

Можно ли было спасти маму, будь ей сразу оказана полноценная квалифицированная медицинская помощь? Одному Богу известно. Но, безусловно, что действия и сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников и врачей НХЦ ДОЛЖНЫ быть квалифицированы, как преступная халатность!

1. Сотрудники Первомайского РОВД были обязаны, но НЕ ВЗЯЛИ никаких контактов, данных человека, который сообщил в Отделение, что нашел маму. И это грубейшее нарушение правоохранителей. Сейчас идет розыск этого человека, как основного свидетеля.

2.До сих пор не определено место, где именно мама была сбита. Не найдена ее куртка и обувь. Предполагаем, что они были уничтожены, как вещественное доказательство наезда, которое может указать на водителя.

3. Даже беглого осмотра мамы в "Мамакеевке" было достаточно, чтобы понять, что ей нужна ОПЕРАТИВНАЯ медицинская помощь!

После нашей жалобы в Минздрав КР в НХЦ была проведена проверка – несколько врачей отделались легким испугом в виде письменных выговоров. Одного из медиков отстранили от оперативной деятельности на месяц. Вот такая "расплата" за смерть женщины, которая нуждалась в помощи, и которую ей не оказали, решив, что она бомжиха, не заслуживающая медицинского обслуживания.

Сейчас "гремит" еще одна трагическая история про Веру Михайловну Марченко, которую также сочли "бомжихей", не оказали медицинской помощи – увезли в приют "Коломто", где ее до смерти забил один из "постояльцев". И, как и в случае с нашей мамой, у Веры Михайловны на момент ее обнаружения не было при себе паспорта и телефоны.

Нам нестерпимо больно говорить о маме в прошедшем времени… Она была очень активная, позитивная, любила собак, дарила любовь и заботу нам, ее детям, внукам. Нам ее не вернуть. Как не вернуть родным и Веру Михайловну. Но, мы уверены, что не только нам – убитым горем родным и близким, каждому человеку в нашей стране важно знать, что как бы мы ни выглядели, есть у нас паспорт или нет, но мы можем рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь. У нас будет надежда, хотя бы один шанс выжить. А сотрудники правоохранительных органов, как и медики, не будут развешивать ярлыки и оставаться профессионалами в своей работе! И нести ответственность за свои действия!

Надеемся, что руководство страны в лице Президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева обратят на него внимание. И добьются, используя свои законные полномочия, справедливости для каждого из нас и наказания виновных. Ведь на месте нашей мамы, на месте Веры Михайловны может оказаться каждый из нас…

С уважением и надеждой на Вашу поддержку,

Эмиль Атагельдиев

+996 500 525 193

Подпись к фото: Одна из редких фотографий Мамы. Она очень не любила фотографироваться...".

VB.KG, в свою очередь, просит ГКНБ взять оба дела под свой контроль и привлечь к ответственности врачей и сотрудников МВД, виновных, как минимум, в гибели двух пожилых женщин – граждан Кыргызстана.

Этот случай – и пример того, как врачи, требующие к себе максимального уважения, бросают умирать людей, не имеющих возможность заплатить за их услуги. Вот только статью об оставлении в опасности человека, никто не отменял, даже в отношении бомжей.