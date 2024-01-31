В Бишкеке прошла конференция "Институциональное развитие пчеловодства в КР"

Сегодня в Бишкеке состоялась первая республиканская конференция для институционального развития пчеловодства совместно с представителями медовой отрасли страны.

В мероприятии приняли участие заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Маил Алияскаров, руководители структурных подразделений министерства, доноры, частные пчеловоды и заинтересованные стороны в сфере пчеловодства.

Конференция создала платформу для пчеловодов, государственных органов, агрегаторов и экспортеров, собрав около 160 пчеловодов-экспортеров со всех регионов республики.

На панельной сессии были обсуждены вопросы по единой политике, перспективным планам развития пчеловодства на 2024-2030 годы, созданию и развитию пчеловодческого кластера, экспортному потенциалу меда и медовой продукции.

Основными приоритетами палаты пчеловодов Кыргызстана являются защита интересов отрасли, координация деятельности и повышение экспортного потенциала меда и сопутствующей продукции через продвижение бренда кыргызского меда как экологически чистого продукта.

Конфереция проводится Палатов Пчеловодов КР при поддержке Программы USAID по торговле в Центральной Азии.