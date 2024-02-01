Эксперт: Необходимость изменений в закон о СМИ назрела очень давно

В Кыргызстане идет разработка нового закона о СМИ, который должен заменить существующий, принятый в 1992 году. В январе 2024 года законопроект был направлен в парламент Кыргызстана.

"ВЭС 24" обратился в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики для того, чтобы узнать из первых уст, какова задача нового закона. Судя по различным отзывам, новый законопроект "наносит удар по независимым СМИ", а государство берет на себя "функции цензора".

Главный специалист Управления информационной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Зарина Калмуратова ответила на вопросы "ВЭС 24".

– Чем руководствовалась рабочая группа по разработке нового закона, брался ли во внимание мировой опыт?

– Необходимость изменений в закон о СМИ республики назрела очень давно. Геополитическая ситуация в мире показала ключевое значение средств массовой информации в формировании информационной безопасности и распространении достоверной информации. Теперь потребителю информации она поступает онлайн из разных платформ. И как вы понимаете, в связи с этим возникает много вопросов.

В основном насыщение информационного пространства большим объемом информации происходит за счет "новых медиа": интернет-ресурсов, веб-сайтов, сетевых изданий, различных пабликов и групп. В конечном итоге возникают ситуации, в которых трудно провести различие между уточненной информацией и ложной (сообщение, направленное на ввод в заблуждение; умышленная ложь; новости, содержащие дезинформацию), в распространении которых субъекты новых средств массовой информации играют значительную роль.

Может ли государство, как гарант Конституции, стоять в стороне от так называемых фейковых потоков информации? Думаю, нет. И мы прекрасно понимаем, что на первый план выходят такие понятия, как укрепление и защита информационного суверенитета Кыргызской Республики. Ведущую роль в этом процессе должны играть конкурентоспособные и свободные средства массовой информации, которые создают сильное национальное информационное пространство в глобальном медиа-пространстве.

При этом именно средства массовой информации в своем классическом понимании должны быть основным показателем всей информационной сферы общества, помогать государству и гражданам формировать адекватную и полную картину мира, а также стать площадкой для открытого диалога внутри общества, поскольку основными принципами работы СМИ должны быть, прежде всего, достоверность и объективность.

Администрацией Президента Кыргызской Республики инициирован новый проект закона "О средствах массовой информации". Инициатором-разработчиком отмечается, что действующий Закон Кыргызской Республики "О средствах массовой информации" (далее – Закон о СМИ) от 2 июля 1992 года устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере массовой информации. Правовой ресурс действующего Закона о СМИ исчерпан, не соответствует реалиям современного общества, и поэтому необходимость принятия нового Закона становится очевидна.

Теперь о нормах и понятиях, которые появятся в новом законопроекте:

– введение обязательной регистрации и перерегистрации веб-сайтов в качестве СМИ в уполномоченном государственном органе;

– наделение государственных органов полномочиями по регистрации, отказу, приостановлению и прекращению деятельности СМИ;

– внедрение аккредитации для журналистов в государственных органах и органах местного самоуправления.

Новые термины, включенные в проект:

– сетевое средство массовой информации;

– веб-сайт;

– информационное агентство.

– В новом законе идет речь о том, что СМИ должны будут пройти госрегистрацию, в частности веб-сайт – как сетевое средство массовой информации. Это правило будет распространяться на все сетевые издания, скажем, если под видом СМИ работает НПО, как, например, "Клооп", на них тоже будут распространяться данные правила?

– Обязательства по государственной регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности средств массовой информации (далее – регистрация) предусмотрены и в действующем Законе "О средствах массовой информации (СМИ)".

В силу того, что веб-сайты по действующему Закону о СМИ не являются средством массовой информации, требования по регистрации (перерегистрации) ранее на них не распространялись.

Если проект Закона о СМИ будет одобрен парламентом Кыргызской Республики, то веб-сайты должны будут проходить регистрацию в уполномоченном государственном органе (в Министерстве цифрового развития).

Согласно проекту Закона о СМИ, к средствам массовой информации относятся периодические печатные издания, теле-, радиовещание, веб-сайты в телекоммуникационной сети Интернет и иные электронные средства массовой информации, а также зарегистрированное как средство массовой информации информационное агентство, деятельность которого направлена на сбор, обработку и распространение сообщений и материалов информационного характера.

– Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью рассказал, что во время событий 2020 года в социальных сетях (в частности, "Азаттык") распространяли информацию о том, что Садыра Жапарова поддерживал Камчы Кольбаев, что не соответствует действительности. В этой связи вопрос, будут ли нести ответственность за вброс недостоверной информации такие издания, как "Азаттык" и "Клооп"?

– В данном случае – нет. Принимая во внимание, что Закон Кыргызской Республики "О защите от недостоверной (ложной) информации" вступил в силу 23 августа 2021 года. Закон обратной силы не имеет.

– Каким образом планируется нейтрализовывать фейки, которые распространяются в СМИ и социальных сетях?

– В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О защите от недостоверной (ложной) информации" было принято Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной (ложной) информации и приостановления работы сайта или страницы сайта в связи с распространением недостоверной (ложной) информации в сети Интернет" за № 204 от 8.04.2022.

Согласно указанному Порядку, каждый, кто считает, что в отношении него была распространена недостоверная (ложная) информация, порочащая его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе обратиться в адрес Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики с просьбой об удалении недостоверной (ложной) информации в сети Интернет.

Но необходимо подчеркнуть, что, согласно Порядку, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики принимает заявление в производство, если заявление подано на действия владельца сайта или страницы сайта, т.е. на зарегистрированные сайты на территории Кыргызской Республики.

В связи с чем на сегодняшний день, ввиду отсутствия Соглашения о взаимодействии (сотрудничества) между Министерством и социальными сетями (Facebook, Tik Tok, YouTube, Twitter, Telegram, Instagram), рассмотрение заявлений в отношении последних Министерством не представляется возможным.