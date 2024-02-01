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Госдума РФ во втором чтении приняла закон о конфискации имущества за фейки

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Госдума Российской Федерации (ГД) приняла во втором чтении законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за ряд преступлений против безопасности страны, в том числе за фейки о российской армии. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным 22 января. Авторы предложили конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступлений против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий.

Власти смогут лишать имущества осужденных за фейки о ВС РФ (ст. 207.3 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК), призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (ст. 280.1 УК), дискредитацию использования ВС РФ (ст. 280.3 УК) и др.

Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении законопроект 29 января. Поправки ко второму чтению носили технический характер – к ст. 104.1 (конфискация имущества) Уголовного кодекса (УК) добавляется примечание, где перечисляются статьи кодекса, разъясняющие, что понимать под деятельностью, направленной против безопасности России. Ранее это примечание было в ст. 280.4 УК (призывы к деятельности, направленной против безопасности государства).

Дискуссия о том, чтобы конфисковывать имущество у тех, кто критикует Вооруженные силы России, возникла после начала специальной военной операции на Украине. В январе 2023 г. предложение конфисковывать имущество у тех, кто критикует Россию, высказал спикер Госдумы в своем Telegram-канале. Володин писал, что "уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране".

В феврале же 2023 г. с критикой этой идеи выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, который говорил, что комитет не поддерживает ее. "Это обсуждается – конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать", – говорил он.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/435060
Теги:
законопроект, Россия, фейк
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