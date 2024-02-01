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Китай превращает Центральную Азию в плацдарм для экспорта автомобилей

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По завершении политической части программы своей недавней рабочей поездки в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился из Пекина домой, заехав по пути в расположенный на юге город Шэньчжэнь.

Целью его визита явилось посещение штаб-квартиры ведущего китайского автопроизводителя BYD, недавно ставшего мировым лидером по продажам электромобилей, обогнав Tesla Элона Маска.

А затем совместно с президентом компании Ваном Чуаньфу принял участие в торжественной церемонии дистанционного запуска строительства завода по сборке гибридных и электрических автомобилей, который будет построен в Джизакской области Узбекистана. После запуска в эксплуатацию завод будет выпускать 50 тысяч автомобилей в год.

По мнению Мирзиёева, это только начало. По его словам, "в ближайшее время" необходимо расширить линейку моделей, которые будут производиться на заводе в Джизакской области, чтобы удовлетворить спрос на рынке, а годовая производственная мощность должна быть увеличена до 300 тысяч единиц.

Подготовительная работа по созданию производственного комплекса ведется уже не первый год. В августе 2022 года BYD и узбекская государственная компания UzAuto подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия, позднее получившего название BYD Uzbekistan Factory. Более конкретные очертания эта договоренность приобрела в октябре 2023 года, когда стороны подписали инвестиционное соглашение.

Планируется, что завод будет выпускать гибридные модели BYD Song Plus DM-i и BYD Chaser 05 (последняя модель продается в Узбекистане как BYD Chazor). Важной деталью, упомянутой в выпущенном в октябре пресс-релизе BYD, является то, что завод в Джизаке будет осуществлять полный цикл производства – от сварки и покраски до сборки.

"Соглашение также предоставляет совместному предприятию право экспортировать производимые в Узбекистане автомобили BYD в страны Центральной Азии", – говорится в сообщении.

Возможно, следующим пунктом назначения для автомобилей BYD узбекского производства станет Россия.

Во время визита в штаб-квартиру в Шэньчжэне Мирзиёеву торжественно вручили ключи от роскошного внедорожника YangWang U8, стоимость которого составляет около 150 тысяч долларов. Возможно, именно эту модель он имел в виду, когда говорил о диверсификации производства.

В то время как этот автомобиль не по карману большинству узбекских покупателей, в России спрос на них очень высок. BYD объявила о начале продаж YangWang U8 в России в сентябре. К первой неделе октября было предварительно заказано 4 тысячи автомобилей. К концу того же месяца число заказов перевалило за 30 тысяч.

Компания BYD – далеко не первая из китайских автопроизводителей, налаживающих производство в Узбекистане. В сентябре 2022 года компания Roodell, которая является официальным дистрибьютором автопроизводителя Chery Automobile в Узбекистане, приступила к сборке автомобилей все там же, в Джизаке.

Месяцем позже, когда стартовали розничные продажи этих автомобилей, Chery предложила покупателям льготные кредиты, позволявшие им справиться с немалым ценником за эти машины – 26 тысяч долларов за модель Tiggo 7 Pro и 40 тысяч долларов за Tiggo 8 Pro Max.

Большое количество моделей Chery попадает и на казахстанский рынок.

Согласно последним данным, опубликованным Ассоциацией автомобильного бизнеса Казахстана, Chery стал четвертым по популярности автомобилем в стране. За первые семь месяцев 2023 года автодилеры продали почти 7 тысяч автомобилей этой марки, что на 269 процентов больше, чем за тот же период годом ранее.

Почувствовав, что это далеко не предел, автодилер Astana Motors в ноябре 2022 года приступил к строительству завода, который в конечном итоге будет выпускать модели Chery и двух других китайских автопроизводителей – Changan и Haval. Тогда сообщалось, что проектная мощность завода составит более 90 тысяч единиц продукции в год, а его запуск запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Китайские компании производят в Центральной Азии не только легковые автомобили.

В сентябре 2021 года совместное предприятие китайской компании Yutong и казахстанской компании QazTehna начало выпуск автобусов различной вместимости, включая электрические модели, на производственной площадке в городе Сарань, недалеко от Караганды. Производственные мощности на момент запуска составляли около 1200 автобусов в год.

"Наша продукция рассчитана на рынки Казахстана и Евразийского экономического союза", – сказал на открытии генеральный директор завода QazTehna Аргулан Майконов.

На фоне усилий в различных городах Центральной Азии по переходу на "зеленый" транспорт компания Yutong находится в весьма выгодном положении.

В начале этого месяца Министерство экологии Узбекистана объявило, что Самарканд намерен приобрести 100 электробусов Yutong в рамках масштабной модернизации системы общественного транспорта города. Часть средств на создание необходимой инфраструктуры было выделено Европейским банком реконструкции и развития.

Однако пока не уточняется, идет ли речь об автомобилях, выпущенных на заводе в Казахстане.

Как известно, китайские автомобили переправляются через Центральную Азию и менее официальными способами.

Аналитическое агентство "Автостат" в декабре выяснило, что с начала 2023 года Кыргызстан экспортировал в Россию 60 тысяч автомобилей. Учитывая, что 80 процентов новых автомобилей в России – китайского производства, нетрудно уловить связь.

Большой удачей для кыргызских реэкспортеров обернулось ослабление экономических связей России с Западом.

Однако имеются свидетельства того, что эта лавочка может прикрыться. После начала вторжения в Украину Россия ослабила правила, по которым потребители и торговцы могли ввозить и затем регистрировать купленные за рубежом автомобили. Срок действия этих регуляторных послаблений истекает в ближайшие недели, и это может негативно сказаться на осуществляемом Кыргызстаном реэкспорте.

Но у китайских автопроизводителей, которые продавали свою продукцию (скорее всего, сами того не ведая) через Кыргызстан, есть запасной вариант в виде партнеров в Казахстане и Узбекистане.

Источник: eurasianet.org


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URL: https://www.vb.kg/435063
Теги:
Китай, Центральная Азия, автомобили
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