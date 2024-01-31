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Задержана контрабанда на границе с Таджикистаном

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Вчера, 30 января 2024 г., на кыргызско-таджикском участке госграницы пограничники Лейлекского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ в местности Байзак-Сай Лейлекского района остановили автомашину марки MERCEDES-BENZ Sprinter, в которой были обнаружены 18 мешков риса общим весом 900 кг. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Граждане Кыргызстана К.А. и С.Ф. пытались незаконно провезти продовольствие из Таджикистана в Кыргызстан. При этом у них отсутствовали соответствующие документы на провозимый груз.

В этот же день на автодороге Мурас-Достук в Лейлекском районе пограничники во взаимодействии с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ задержали гражданина Кыргызстана за попытку незаконного провоза груза через госграницу.

В ходе досмотра автомашины марки OPEL ZAFIRA были обнаружены более 100 коробок с энергетическими напитками. В каждой коробке находились по 24 банки напитков. Житель с. Жаштык Лейлекского района Т.Э. пытался вывезти груз без соответствующих документов из Кыргызстана в Таджикистан.

По предварительным данным, общая стоимость незаконно провозимых грузов составила более 300 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане и контрабандные грузы переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/435064
Теги:
граница, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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