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Центральная Азия не может избежать западных санкций

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Британское интернет-издание londonpost.news опубликовало статью под названием "Центральная Азия не может избежать западных санкций":

Продолжающаяся война между Россией и Украиной заставляет весь мир адаптироваться к новым политическим и экономическим реалиям. Санкции, контрсанкции и нарушение существующих цепочек производства и поставок являются серьезным вызовом для одних и вопросом выживания для других. Страны Центральной Азии также страдают от этой ситуации.

У государств Центральной Азии есть свои проблемы: во-первых, они не имеют выхода к морю, а во-вторых, они окружены такими странами, как Россия, Китай, Афганистан и Иран. Они могут попасть в Европу только через Каспийское море. Более того, эти страны уже давно поддерживают тесные экономические и культурные связи с соседней Россией.

Тесные экономические связи проявляются в постоянно растущем объеме торговли между этими странами и Россией. Например, с 2019 года по конец 2023 года Узбекистан удвоил объем взаимной торговли с РФ до 10 миллиардов долларов. Объем внешней торговли между Казахстаном и Россией увеличился с 19,6 млрд долларов (в 2019 году) до 21,3 млрд долларов за 10 месяцев 2023 года. Аналогичная тенденция наблюдалась и в Кыргызстане. В 2022 году товарооборот между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией увеличился на 37% и достиг 3,4 млрд долларов, а за первое полугодие 2023 года товарооборот увеличился на 17,4%.

Однако рост торговли между странами Центральной Азии и РФ нельзя объяснить результатом обхода санкционного режима против Москвы.

Следует отметить, что Кыргызстан раньше был торговым центром – это наиболее удобный сухопутный коридор для доставки китайских товаров на рынки СНГ и Европы. Огромный сектор экономики сложился вокруг двух крупнейших рынков Центральной Азии – кыргызского рынка Дордой и Кара-Суу. Эта ситуация создает головную боль для правительства Кыргызстана. В марте 2023 года Премьер-министр КР А.Жапаров обвинил владельцев рынка в организации митингов против обязательного внедрения контрольно-кассовой техники и использования электронного выставления счетов, что должно обеспечить прозрачность деятельности предпринимателей. Однако в декабре 2023 года ситуация снова ухудшилась. Для ее решения Президент Кыргызстана лично встретился с торговцами рынка "Дордой".

Коснувшись сути реформы, включающей обязательное использование контрольно-кассовой техники, Президент сказал: "...главной целью нововведений является борьба с теневой экономикой. Например, объем товаров, поступающих к нам из Китая, составляет 14 миллиардов долларов. Но по нашей статистике эта сумма составляет около 4 миллиардов. Это означает, что существует теневая экономика. Продают все оптом, налог не платят. Только внедрив кассовые аппараты, мы сможем узнать реальный поток товаров в нашей стране", - сказал он.

Таким образом, война на Украине, обнажившая проблемы теневой экономики, также обострила внутриполитические процессы в Кыргызстане. Это позволило преодолеть проблемы, созданные торговой мафией. Запад понимает, что все не так просто, как кажется. Это подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что США внимательно следят за соблюдением санкций. "Мы понимаем, что иногда требуется время, чтобы сделать это таким образом, чтобы не нанести вред вашему бизнесу", - сказал Блинкен.

США предупреждают своих партнеров в Центральной Азии о любом грузе, который выглядит подозрительно. Таким образом, нет никаких фактов, указывающих на то, что страны региона обходят санкции. По фактам, сообщенным отдельными лицами, правоохранительными органами проводятся расследования. В частности, в Кыргызстане ведется расследование в отношении компаний, которые могут быть причастны к поставкам дронов в Россию.

В целом вопрос реэкспорта в странах Центральной Азии решается на системном уровне. Казахстан неоднократно заявлял, что не станет площадкой для обхода санкций. Однако она является одним из ближайших экономических партнёров Москвы и её союзником, участвуя во многих совместных интеграционных проектах - от энергетического блока ОДКБ до Евразийского союза, создающего единое экономическое пространство. Более того, граница между Казахстаном и Россией является самой длинной в мире – 7,5 тысяч километров, что должно говорить о плотности взаимных связей.

Кроме того, Астана быстро и правильно реагирует на различные геополитические ситуации и успешно балансирует взаимодействие со всеми крупными державами. В Казахстане это называется многовекторной политикой. Астана не вводит санкции против России, и это понятно, но и не позволяет ей быть площадкой для их обхода.

По инициативе Кыргызстана с 1 апреля 2023 года в Казахстане введена электронная накладная. Во взаимной торговле со странами ЕАЭС введена обязательная регистрация электронных счетов-фактур. Это позволяет отслеживать всю цепочку движения товаров в режиме реального времени.

Узбекистан заверил Россию, что сохранит санкции в отношении реэкспорта европейских товаров. Европейский Союз также с пониманием относится к этому вопросу.

"Мы не требуем от Узбекистана выполнения всего спектра санкций. Однако мы выявили очень небольшое количество продуктов - около 45 - которые особенно важны для военных усилий России. И мы стремимся предотвратить реэкспорт этих товаров из третьих стран, таких как Узбекистан", - заявил Дэвид О'Салливан, специальный представитель ЕС по санкциям. Он уже год ведет активные переговоры с Ташкентом.

В целом позиция стран Центральной Азии, особенно стран, тесно связанных с Россией, ясна и приемлема. Из-за большого количества гастарбайтеров Таджикистану и Кыргызстану будет сложно наладить тесное сотрудничество с Россией.

Учитывая близость к нестабильному Афганистану, Душанбе также зависит от военного потенциала Москвы. Понятно, что даже проверенные временем партнеры с некоторой настороженностью относятся к нынешнему курсу России.

Принимая во внимание эти и другие факторы, можно сделать вывод, что политические сферы государств Центральной Азии очень жестко реагируют на санкционную политику. Но в то же время они это понимают и не хотят быть лазейкой для контрабанды.


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URL: https://www.vb.kg/435065
Теги:
Центральная Азия, санкции
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