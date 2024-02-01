УНП ООН готово оказать помощь Кыргызстану в улучшении системы правосудия

В Бишкеке заместитель акыйкатчы (Омбудсмена) КР Жанибек Жоробаев и представители Регионального представительства по Центральной Азии и Программного офиса в Кыргызстане Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности провели встречу.

Во встрече принимали участие международный координатор Программы по уголовному правосудию в Центральной Азии Джордж Абаджян и национальный координатор Программного офиса в Кыргызстане Кубан Исмаилов.

Были обсуждены итоги мониторинга по соблюдению прав и свободы граждан КР в судебной системе и в системе пробации.

При встрече стороны выразили готовность в усилении взаимодействия в сфере защиты прав граждан.

Также поговорили о важности сотрудничества в сфере защите прав человека: доступ к правосудию, гуманизация судебной системы в Кыргызстане.

"Институт Омбудсмена готов и дальше продолжить сотрудничество в сфере защите прав и свободы человека. Считаем важным после анализа итогов мониторинга обсудить возможность разработки проектов закона для устранения выявленных системных проблем", - отметил Жанибек Жоробаев.

Абаджян добавил, что УНП ООН готово оказать помощь в улучшении системы пробации и правосудия в соответствии с международными стандартами и законодательством КР.

"Для нас важно внести свой вклад по гуманизации судебной системы", - сказал Джордж Абаджян.