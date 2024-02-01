Погода
$ 89.22 - 89.72
€ 96.60 - 97.60

УНП ООН готово оказать помощь Кыргызстану в улучшении системы правосудия

268  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке заместитель акыйкатчы (Омбудсмена) КР Жанибек Жоробаев и представители Регионального представительства по Центральной Азии и Программного офиса в Кыргызстане Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности провели встречу.

Во встрече принимали участие международный координатор Программы по уголовному правосудию в Центральной Азии Джордж Абаджян и национальный координатор Программного офиса в Кыргызстане Кубан Исмаилов.

Были обсуждены итоги мониторинга по соблюдению прав и свободы граждан КР в судебной системе и в системе пробации.

При встрече стороны выразили готовность в усилении взаимодействия в сфере защиты прав граждан.

Также поговорили о важности сотрудничества в сфере защите прав человека: доступ к правосудию, гуманизация судебной системы в Кыргызстане.

"Институт Омбудсмена готов и дальше продолжить сотрудничество в сфере защите прав и свободы человека. Считаем важным после анализа итогов мониторинга обсудить возможность разработки проектов закона для устранения выявленных системных проблем", - отметил Жанибек Жоробаев.

Абаджян добавил, что УНП ООН готово оказать помощь в улучшении системы пробации и правосудия в соответствии с международными стандартами и законодательством КР.

"Для нас важно внести свой вклад по гуманизации судебной системы", - сказал Джордж Абаджян.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435066
Теги:
наркотики, Кыргызстан, акыйкатчы, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  