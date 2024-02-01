КПП "Бедель" на китайско-кыргызской границе откроется в 2024 году

В этом году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР, Северо-Западный Китай) откроется пункт пропуска "Бедель", заявил председатель правительства СУАР Эркин Тунияз, выступая с рабочим докладом на проходящей 2-й сессии Собрания народных представителей СУАР 14-го созыва, сообщает агентство Синьхуа.

КПП "Бедель", расположенный на границе Китая с Кыргызстаном, находится более чем в 70 км от уезда Уши округа Аксу Синьцзяна и примерно в 80 км от города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызстана. Кроме того, данный КПП находится всего в 350 км от казахстанского города Алматы.

Согласно докладу, Синьцзян также ускорит продвижение круглогодичной работы КПП "Хунжераб" на китайско-пакистанской границе.

В 2024 году Синьцзян ускорит строительство инфраструктуры на погранпереходах и создание "умных пунктов пропуска", будет непрерывно оптимизировать процесс таможенного оформления и повышать возможности таможенной очистки грузов, отметил Эркин Тунияз.