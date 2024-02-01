Абыл Калыбеков: Я готов и далее служить Отечеству!

Говорят, большая удача встретить такого врача-стоматолога-ортопеда высшей категории, как полковник медицинской службы, старший преподаватель медицинского факультета КРСУ, отличник здравоохранения КР Абыл Калыбеков. В интервью vb.kg он рассказал о пути в профессию, о современной стоматологии, особенностях профессии стоматолога-ортопеда на военной службе.

Судя по вашим биографическим данным, вы четверть века проработали в медицинской службе МВД, ГКНБ.

- В 1987 году я окончил родной стоматологический факультет тогда еще Кыргызского государственного медицинского института. В этом кабинете, где работаю в настоящее время, тридцать семь лет назад проходил интернатуру. И вернулся сюда спустя двадцать пять лет военной службы!

После интернатуры работал в Сокулукской поликлинике, а через год прошёл по конкурсу в поликлинику МВД КР. В те времена протезисту вообще было очень трудно устроиться на работу. Мне тогда было всего двадцать пять лет, а уже через три года стал начальником стоматологического отделения Республиканского госпиталя и поликлиники медицинского управления МВД КР, где проработал восемнадцать лет.

В 2010 году я был откомандирован начальником медслужбы ГКНБ. Дослужился до полковника медицинской службы. За заслуги в области здравоохранения республики у меня много наград, из них две государственные - Почетная грамота и медаль.

В наступившем году мне исполнилось шестьдесят лет, министр МВД подарил мне на юбилей именные часы. Но я не ощущаю свой возраст и готов и далее служить Отечеству.

С военными, наверное, работать было значительно проще. Ведь они более терпеливые и дисциплинированные?

- Разные бывали ситуации и люди. Лечил и министров, и генералов, до сих пор все ветераны стараются попасть на приём ко мне, потому что я для них свой и родной. Помню, в 2000-м году, когда я еще работал начальником стоматологического отделения в поликлинике МВД, у меня протезировались наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, заслуженный геолог КР Бакир Чодобаев и народный артист СССР, знаменитый дирижёр Асанхан Джумахматов. Они дали мне бата. Мы вместе сидели в кафе на столичном бульваре им. Дзержинского, и проходившие мимо мои друзья удивлялись, как я подружился с такими великими людьми.

А как изменились с тех пор наука, материалы и методики лечения и протезирования в стоматологии?

- На мой взгляд, главное, чтобы врач не ограничивался получением диплома, постоянно продолжал обучение и был увлечён своим делом. Тогда он будет в курсе и технологий, и методик, которые в медицине и, в частности, в стоматологии меняются, производители ежегодно предлагают новые материалы и оборудование. Сейчас, конечно, всем надо знать общую стоматологию, лечение, хирургию и ортопедию. И действительно, есть такие врачи, которые в одном лице хотят и делают всё сами. Но я занимаюсь чисто протезированием. Если при обучении на стоматолога существует разделение по специальностям - ортодонтия, ортопедия, терапия, хирургия, детская стоматология, значит, эта практика пока себя еще оправдывает, плюс еще надо обязательно пройти интернатуру.

Конечно, изменились и наука, и цены, и люди… Но профессиональное мастерство осталось неизменным. Раньше, к примеру, мы делали слепки из гипса, и у наших пациентов было такое чувство, что им снимали эти слепки вместе с зубами. Помню, как я разрезал гипс ножницами, а потом по кусочкам снова его собирал. Раньше и установки были механические в отличие от нынешних, турбинных.

Какие качества вы считаете главными в своей профессии?

- Коммуникабельность, плюс точность и пунктуальность. Большое значение имеет и доверие, которое должно быть между пациентом и врачом, ведь у нас общая цель. Поэтому партнёрские отношения между врачом и пациентом - половина успеха.

Чтобы рука была твёрдой, мало просто иметь навыки и знания, очень важно, чтобы работа была твоим призванием и надо её любить. Я люблю свою специальность, и в выборе профессии не ошибся. И даже моё хобби – это работа. Когда ухожу в отпуск, то всегда скучаю по ней...