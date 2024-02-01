Навстречу президентским выборам-2027

До выборов осталось три года. Много это или мало? Учитывая век страстей и скоростей, в который мы живем, - ничтожно мало. Моргнуть не успеешь – а время уже пронеслось со свистом. С другой стороны, три года – срок вполне достаточный, чтобы потенциальный кандидат в президенты мог проявить себя с лучшей стороны и преподнести себя народу в самом выгодном свете.

Какими они будут – выборы-2027? Пока сказать трудно. Опять же – по причине стремительно меняющейся обстановки. Можно лишь предположить, что они не будут олигархическими. За каждым кандидатом на пост главы государства не будут стоять огромные деньги и какой-нибудь криминальный авторитет. Хотя бы потому, что олигархов с нечистыми капиталами генерал Ташиев уже практически извел на корню.

Мериться участники предвыборной гонки будут не деньгами и не связями, а кое-чем другим. Придется доказывать, что ты – истинный патриот, готовый день и ночь работать ради благоденствия Кыргызстана и кыргызстанцев, что у тебя для этого достаточно сил, политической мудрости и политической воли.

Лично о своем намерении баллотироваться в президенты на второй срок Садыр Жапаров пока не сообщил. За него это сделали другие. Да в этом, собственно, мало кто сомневался. Продолжать возглавлять страну именно Жапарову абсолютно логично. И ему уже не надо никому ничего показывать и доказывать; первую половину президентского срока он прошел достойно, за три года сделав многое из того, что не удавалось его предшественникам за гораздо более длительные промежутки времени.

Кто составит ему конкуренцию?

Пока молчат и все те, кто, возможно, планирует через три года выдвинуть свою кандидатуру на президентство. Ярмарка тщеславия (в смысле ярмарка кандидатов на главный государственный пост) откроется позднее, ближе к дате выборов. Кого мы можем увидеть на этой ярмарке?

Вспоминая фразу из "Терминатора", брошенную в массы Алмазбеком Атамбаевым накануне его отбытия за границу, - I"ll be back – можно предположить, что он сдержит свое обещание и вернется. Учитывая давние президентские амбиции Адахана Мадумарова – есть шанс увидеть и его в списке кандидатов. Ну и Омурбек Текебаев – тоже известный в прошлом политик, который наверняка хотел бы поруководить страной.

Впрочем, эти представители старой гвардии в списке вряд ли окажутся. Они – из тех, про кого говорят: все на ярмарку, а они с ярмарки. Их время уже ушло безвозвратно, а через три года уйдет еще дальше. И речь не столько о физическом возрасте (хотя и он в этом деле играет важную роль), сколько о возрасте политическом. Из него эти люди уже вышли.

Из более-менее молодых, амбициозных и рьяных – пожалуй, Равшан Жээнбеков. Он почти ровесник нынешнего президента, полон сил, энергии и желания бороться. За что бороться – другой вопрос, но именно это желание привело его туда, где он сейчас находится. Кстати, находясь в СИЗО по так называемому кемпир-абадскому делу, Жээнбеков, видимо, по примеру Жапарова начал подготавливать почву для своего президентства. Передал на волю письмо-обращение с перечислением проблем, не решаемых, по его мнению, в Кыргызстане: бедность, безработица, госдолг и т.д. В письме отсутствует главное: как именно он, оппозиционный политик Равшан Жээнбеков, планирует решить эти проблемы. Но если сформулирует свои пути решения и выйдет к тому времени на свободу – вполне может побороться за президентское кресло.

Может (и, скорее всего, захочет) в президенты лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков. Правая рука Атамбаева, не последний человек в Социнтерне, молодой и горячий политик с активной жизненной позицией. Минус его в том, что он пока очень молод, к тому же идет по проторенной своим гуру дорожке. Куда она завела Алмазбека Шаршеновича – мы все хорошо знаем.

В явной и непримиримой оппозиции к действующей власти находится подавляющее количество НПО. Они тоже, если захотят, могут поднапрячься и выдвинуть своего кандидата. Чолпон Джакупову, например. Она человек образованный, смелый и решительный. Она тоже с наслаждением протестует против любых действий нынешнего президента, критикует так, что аж у западных кураторов челюсть отпадает. Беда у нее, однако, та же, что и у "узника совести" Жээнбекова: она тоже четко знает, как не надо, но не знает, как надо. Кроме того, слишком часто и пристально поглядывает на Запад.

Экс-премьер Сапар Исаков вряд ли сейчас лелеет мечту занять президентское кресло. И народ его вряд ли примет после его позорного бегства из страны.

Еще один бегун, экс-депутат Эмиль Жамгырчиев, исходя из его биографии и послужного списка, вполне мог бы потягаться за пост отца народа. Хороший парень, но… Не орел. Да и связями с лидерами криминального мира изрядно подпортил свою блестящую биографию.

Может, еще кто-нибудь из нынешних депутатов? Но кто?..

Не исключено, что за три года в Кыргызстане объявится некто, кто пока в тени, кто покажется достойным соперником Жапарова, предложит толковую программу дальнейшего развития Кыргызстана и будет соревноваться с ним на равных. Не исключено. Хотя и верится с большим трудом.