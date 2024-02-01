ГКНБ вернул государству земельный участок на Иссык-Куле

Возвращен на баланс государства земельный участок, ранее принадлежавший ОсОО "Ак-Жол Болсун" с оценочной стоимостью в 13 млн 760 тысяч 900 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в рамках проводимой политики руководством государства по возврату земель, выведенных незаконным путем, возвращен на баланс государства деловой земельный участок площадью 0,2275 ГА, ранее принадлежавший ОсОО "Ак-Жол Болсун".

"Так, иск по возврату земельного участка площадью 2275 кв. метров на баланс государства полностью удовлетворен судами первой (Административный суд Иссык-Кульского области) и второй инстанций (Коллегия по гражданским и экономическим делам Иссык-Кульского областного суда) с оценочной стоимостью в 13 млн 760 тыс. 900 сомов".