В Бельгии идут переговоры о выходе Кыргызстана из черного списка Евросоюза

Руководство Государственного агентства гражданской авиации КР находится в Бельгии на переговорах о выходе Кыргызстана из черного списка Европейского Союза. Об этом на конференции "Тенденции и перспективы развития отрасли туризма и авиации в Кыргызской Республике" заявила заведующая отдела международного сотрудничества ГАГА Гульнара Шырдакбаева.

По ее словам, на сегодняшний день Кыргызстан заключил соглашения о воздушном сообщении с 30 государствами.

"В Кыргызстане планируется в июне запустить рейс Бишкек-Доха. На сегодняшний день выполняются полеты в 12 государств, и сейчас идет работа по заключению соглашений с Люксембургом, Бельгией, Бахрейном, Латвией и Кипром. Важно отметить, что в прошлом году были открыты авиасообщения с Южной Кореей и Саудовской Аравией, а также новые направления с городами Сиань, Чэнду, Анкарой и Абу-Даби. В этом году также открылось сообщение из Пекина. В настоящее время ведутся переговоры по открытию сообщения с Катаром, а также ведется работа по переговорам с Грузией", - сказала Шырдабекова.